Bundeswehr fliegt Deutsche aus Israel aus

Die Bundeswehr fliegt Deutsche mit zwei Militärflugzeugen aus Israel aus. Die Luftwaffe bringe mit zwei Maschinen vom Typ A400M „Material“ nach Israel und nehme auf dem Rückflug ausreisewillige Staatsbürger und deren Familien mit, erklärte das Bundesverteidigungsministerium am Samstagabend.

Wie eine Sprecherin der Luftwaffe der Nachrichtenagentur AFP sagte, sollen die Flugzeuge bereits in der Nacht zum Sonntag wieder im Fliegerhorst im niedersächsischen Wunstorf landen. „Die Bundeswehr ist mit dem Auswärtigen Amt in enger Abstimmung und unterstützt es bei der so genannten schnellen Luft-Abholung“, erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). „Auch auf militärische Evakuierungen sind wir vorbereitet, falls dies erforderlich werden sollte.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein Schock“: Judenhass an deutschen Schulen eskaliert durch Hamas-Terror

Die SPD-Fraktion im Bundestag zitierte ihren verteidigungspolitischen Sprecher Wolfgang Hellmich im Onlinedienst X, vormals Twitter, so: „Ein A400M beginnt in diesen Minuten damit die betroffenen Personen nach Deutschland zu bringen. Ein Weiterer folgt in Kürze.“ Beide Maschinen hätten auf dem Hinweg Hilfsmaterial für Israel an Bord gehabt. (dpa)