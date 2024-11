BSW tritt 2025 bei Hamburger Bürgerschaftswahl an

Lange hat das Bündnis Sahra Wagenknecht eine Kandidatur bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am 2. März offen gelassen. Nun scheinen die Würfel gefallen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will seinem Bundesvize zufolge bei der Bürgerschaftswahl am 2. März in Hamburg mit eigenen Kandidaten antreten. „Wir sind zuversichtlich, dass wir gut aufgestellt sind für beide Wahlen,“ sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Amid Rabieh dem Hörfunksender NDR 90,3 mit Blick auf die Bürgerschaftswahl und die Bundestagswahl am 23. Februar.

BSW: Landesverband muss sich erst noch gründen

Bislang gibt es in Hamburg noch keinen BSW-Landesverband. Dieser soll nun am 15. Dezember gegründet und dann die Liste für die Bürgerschaftswahl aufgestellt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuwahl im Bund: „Respektlos“ – wird jetzt die Hamburg-Wahl im März verschoben?

Die Koordination soll dabei die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic übernehmen. Die frühere Parteivorsitzende der Hamburger Linken gehört seit Anfang Februar im Bundestag der Gruppe BSW an. Ebenfalls ein bekanntes Hamburger BSW-Gesicht ist der Europaabgeordnete Fabio de Masi. Er hatte die Linke 2022 verlassen und gehört nun ebenfalls dem Bündnis Sahra Wagenknecht an. (dpa/mp)