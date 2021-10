Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist am Freitag Opfer einer Messerattacke geworden. Er überlebte den Angriff nicht.

Wie unter anderem der Nachrichtensender Sky News berichtete, stach ein Angreifer während einer Bürgersprechstunde mehrfach auf David Amess in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Essex ein. Am Nachmittag meldeten mehrere Medien dann übereinstimmend: Der 69-Jährige ist tot.

Nach Angriff auf David Amess: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Polizei in Essex teilte mit, ein 25 Jahre alter Mann sei festgenommen worden. Nach weiteren Verdächtigen werde nicht gesucht. Am Tatort wurde zudem ein Messer sichergestellt. Über die möglichen Hintergründe der Tat gab es zunächst keine Informationen.

Amess war seit 1983 Abgeordneter der „Tories“. Er hinterlässt eine Frau und fünf Kinder. Kollegen zeigten sich schockiert: Gesundheitsminister Sajid Javid etwa sagte, Amess sei „ein großartiger Mann, ein großartiger Freund und ein großartiger Abgeordneter, der getötet wurde, während er seine demokratische Rolle erfüllte“. Premierminister Boris Johnson brach einen Kabinettsausflug nach Bristol ab und kehrte in den Regierungssitz Downing Street zurück. Unterhaussprecher Lindsay Hoyle zeigte sich „schockiert und zutiefst getroffen“. Der Vorfall werde „Schockwellen durch die parlamentarische Gemeinschaft und das ganze Land senden“, so Hoyle auf Twitter.

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde ebenfalls bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten angegriffen und starb an ihren Verletzungen. Der Mord ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum. (mik/dpa)