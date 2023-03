Impfen, impfen, impfen – nur so wird die Pandemie irgendwann enden. Was aber, wenn man vom lebensrettenden Impfstoff gar nichts abbekommt? Während in reichen Ländern wie Deutschland ein Großteil der Menschen bereits vollständig gepikst ist, hat etwa in Zentralafrika bislang kaum jemand eine Corona-Spritze gesehen. Schuld daran ist unter anderem der Egoismus der „Impfstoff-Horter“ – aber auch die sture Haltung der meisten Hersteller. In Afrika hat man davon nun die Nase voll und entwickelt einfach sein eigenes Vakzin. Die WHO sagt, es könnte sogar besser sein als die Mittel von Biontech und Co.

Impfen, impfen, impfen – nur so wird die Pandemie irgendwann enden. Was aber, wenn man vom lebensrettenden Impfstoff gar nichts abbekommt? Während in reichen Ländern wie Deutschland ein Großteil der Menschen bereits vollständig gepikst ist, hat etwa in Zentralafrika bislang kaum jemand eine Corona-Spritze gesehen. Schuld daran ist unter anderem der Egoismus der „Impfstoff-Horter“ – aber auch die sture Haltung der meisten Hersteller. In Afrika hat man davon nun die Nase voll und entwickelt einfach sein eigenes Vakzin. Die WHO sagt, es könnte sogar besser sein als die Mittel von Biontech und Co.

Die Pandemie ist erst vorbei, wenn sie überall vorbei ist: Immer wieder betonen Gesundheitsexpert:innen diese simple Tatsache. Heißt nichts anderes als: Solange nicht ein Großteil der Welt gegen Corona immunisiert ist, werden uns immer wieder Infektionswellen überrollen. Die Entwicklung wirksamer, sicherer Impfstoffe war ein entscheidender Meilenstein in der Bekämpfung von Covid-19. Allerdings: Bislang gilt nur gut die Hälfte der Menschheit als vollständig geimpft.

Das birgt die Gefahr, dass immer neue Corona-Mutationen entstehen, die im schlimmsten Fall so resistent sind, dass sie den Impfschutz umgehen können. Wenn wir Glück haben, verlaufen sie wie Omikron ein wenig milder – wenn wir Pech haben, sind sie nicht nur ansteckender, sondern auch gefährlicher.

Darum sind die Unterschiede bei der Impfquote so krass

Ein genauerer Blick auf die Impfquoten macht das teilweise dramatische Gefälle deutlich: Während etwa in Spanien und Portugal schon 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft und rund 50 Prozent sogar schon geboostert sind, wurde etwa in der Demokratischen Republik Kongo noch nicht einmal 1 Prozent der Menschen wenigstens einmal gepikst. Schuld sind dort wie anderswo in Afrika Impfskepsis, mangelnde Aufklärung, kaputte Infrastruktur, fehlende Logistik – oder schlicht das nicht vorhandene Geld, Impfstoffe einzukaufen.

Gegen den letztgenannten Punkt wollte die Initiative Covax etwas tun. Covax wurde 2020 unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf gegründet, um die Impfforschung zu unterstützen. Ursprüngliche Idee war, dass Covax weltweit die faire Verteilung von erfolgreichen Vakzinen vornimmt. Doch das durchkreuzten reiche Länder wie die USA und die EU mit ihren separaten Bestellungen bei den Herstellern. „Es gab so viel Hoffnung, als die Impfstoffe kamen – aber dann haben wir das Phänomen des Impfstoff-Hortens gesehen, und reiche Länder haben sich für Milliarden Dollar Vorkaufsrechte für Impfstoff gesichert“, schimpfte jüngst auch WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan.

Doch nicht nur der Egoismus reicher Länder stand einer global gerechten Impfstoff-Verteilung im Weg. Auch die Hersteller der Vakzine gerieten massiv in die Kritik, weil sie überhaupt Verträge mit den Impfstoff-Hortern eingingen: Die Produzenten sollten bei den Bestellungen doch dem solidarischen Covax-Programm den Vorzug geben, „nicht dem Gewinn für Aktionäre“, forderte etwa WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hinzukommt: Biontech, Moderna und Co. weigern sich, die Patente für ihre Mittel herauszurücken. Dadurch wird die Produktion der lebensrettenden Vakzine auf die unternehmenseigenen sowie vereinzelte Partner-Produktionsstätten limitiert. Kritiker sind überzeugt: Bei Freigabe der Patente hätte viel mehr Impfstoff produziert, verteilt und womöglich Leben gerettet werden können.

Weshalb Afrika jetzt seinen eigenen Impfstoff entwickelt

Die WHO glaubt, das Problem kann nur gelöst werden, wenn dort selbst produziert wird, wo die Vakzine so dringend benötigt werden. Deshalb fackelt sie nicht mehr lang: In einem „Hub“ genannten Forschungs- und Fertigungszentrum in Südafrika wird seit Kurzem ein eigener Impfstoff auf mRNA-Basis hergestellt – binnen weniger Wochen war er fertig.

picture alliance/dpa | Kristin Palitza Produktionstechnikerin Dominique Vankerwel arbeitet im Labor von Afrigen in Kapstadt.

All das sei ohne Unterstützung der großen Firmen gelungen, die Zusammenarbeit und Wissensaustausch bislang ablehnen, berichtete Martin Friede, WHO-Koordinator für Impfforschung. „Im September sagten viele: Das ist Raketentechnologie, das schafft ihr nicht“, so Friede. Aber: Tests mit dem Impfstoffkandidaten könnten noch diesen Herbst beginnen.

WHO: Biontech und Co. wollen die Produktion von Impfstoffen bewusst „schwierig aussehen lassen“

Die WHO betonte, dass die von ihr ausgewählte Firma, das Biotechnologieunternehmen Afrigen Biologics and Vaccines in Kapstadt, öffentlich zugängliche Technologien verwendet und keine Patente verletzt. Warum aber haben Biontech und Co. ihre Patente nicht einfach geteilt? Offiziell hieß es, man glaube nicht, dass dadurch mehr Impfstoff zur Verfügung stehe.

So sagte etwa Biontech-Co-Gründerin Özlem Türeci vergangenen Mai zum US-Sender CNN: „Patente sind nicht der limitierende Faktor für die Produktion unseres Impfstoffs“. Vielmehr sei es die komplizierte Herstellung: „Der Produktionsprozess umfasst 50.000 Schritte, die akkurat befolgt werden müssen, um die Qualität und Sicherheit des Impfstoffs sicherzustellen“, so Türeci. Es würden spezielle Produktionsstätten, Personal und Materialien dafür gebraucht – die es in ihren Augen nicht überall gibt.

picture alliance/dpa | Julia Cebella An der Goldgrube 12: So lautet tatsächlich die Adresse von Biontech in Mainz.

Völliger Quatsch, findet die WHO. Mit solchen Behauptungen versuchten die Hersteller lediglich „zu rechtfertigen, ihr Know-how für sich zu behalten“, sagte WHO-Pressesprecherin Daniela Bagozzi im MOPO-Interview. Die Firmen wollten die Produktion von Impfstoffen bewusst „schwierig aussehen lassen“, um so ihre Patente zu schützen. „Zu dem Zeitpunkt, als wir den Hub bei Afrigen ankündigten, gab es bereits mindestens zehn weitere Biotech-Unternehmen – unter anderem in China, Indien und Thailand –, die bereits bewiesen hatten, dass sie mRNA-Impfstoffe produzieren können“, so Bagozzi. „Es ist also klar, dass die Technologie nicht so kompliziert ist, dass nur Industrieländer sie beherrschen würden.“

Im Gegenteil: Das afrikanische Vakzin könnte vielleicht sogar besser sein als die von Biontech und Co., sagte Bagozzi: „Das ist unser Ziel.“ Grund ist ein stetiger Wissensaustausch: So hätten mehrere Forschungsgruppen bereits Impfstoffe hergestellt, die billiger seien und einfacher gelagert werden könnten, weil sie nicht tiefgefroren werden müssen, erklärte Bagozzi: „Sie können im Kühlschrank stehen.“ Mit diesen Gruppen sei man in Kontakt, um ihr Wissen zu nutzen, so die WHO-Expertin.

Kein Land alleine „kann sich einfach aus der Covid-19-Pandemie herausimpfen“

Die Technologie und das Produktions-Know-How sollen künftig weiteren Firmen in anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden: Standorte in Argentinien und Brasilien stehen bereits fest. Wird das Afrigen-Vakzin so vielleicht zum Gamechanger in der Pandemie? Bis es soweit ist, dass die WHO es offiziell zulassen kann, „ist die Pandemie hoffentlich vorbei“, erklärte Bagozzi. „In diesem Fall wird das Afrigen-Projekt keine Auswirkungen auf diese Pandemie haben.“

Vor der Biontech-Zentrale in Mainz demonstrieren Aktivisten für eine Freigabe der Impfstoffpatente. picture alliance/dpa | Julia Cebella Vor der Biontech-Zentrale in Mainz demonstrieren Aktivisten für eine Freigabe der Impfstoffpatente.

Klar sei aber: „Es wird eine weitere Pandemie geben“, das habe die Vergangenheit eindrücklich gezeigt, so Bagozzi. „Als wir 2006 ähnliche Anstrengungen für Impfstoffe gegen die pandemische Influenza starteten, haben wir bereits für erhöhte Kapazitäten in der Bekämpfung von Pandemien plädiert – eben weil wir wussten, es wird weitere Pandemien geben.“ Passiert sei aber zu wenig. Die Hoffnung sei daher, dass die Forschung bei Afrigen künftig überall auf der Welt von Nutzen sein könnte, um bei weiteren Pandemien schneller und besser reagieren zu können, sagte Bagozzi.

Denn nicht nur beim Thema Corona gelte: „Impfstoff-Gerechtigkeit ist kein Akt der Güte, sie ist im besten Interesse jedes einzelnen Landes“, wie WHO-Chef Ghebreyesus erklärte. Kein Land alleine „kann sich einfach aus der Covid-19-Pandemie herausimpfen.“