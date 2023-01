Berliner Wiederholungswahl im Februar: Schon wieder eine Panne

Das geht ja gut los: Bei einem Stimmzettel bei der Berliner Wiederholungswahl am 12. Februar ist es zu einer Panne gekommen. Für den Wahlkreis Neukölln 2 wurde bei den Erststimmen für die FDP ein Kandidat angegeben, der aus Berlin weggezogen ist – und daher gar nicht mehr wählbar ist.

Die Panne teilte der Landeswahlleiter am Donnerstag mit. Einen Ersatzkandidaten gebe es nicht. Bislang bei der Briefwahl abgegebene Stimmen für diesen Kandidaten seien ungültig, neue Stimmzettel werden nun gedruckt.

Berliner Wiederholungswahl: Erneut Panne

Die bisherigen knapp 1700 Briefwähler des Wahlkreises sollen angeschrieben werden. Sie können, wenn sie wollen, ihre Wahl für die Erststimme mit dem neu gedruckten Stimmzettel wiederholen. Der frühere Stimmzettel in dem verschlossenen Umschlag werde dann nicht berücksichtigt.

Landeswahlleiter Stephan Bröchler betonte: „Es gibt keine hundertprozentig reibungslosen Wahlen – weder im Bund noch in den Bundesländern.“ Wichtig seien „Transparenz, eine schnelle Fehlerkorrektur und engmaschige Kontrollen“. Eine Reihe von Pannen hatte für großes Chaos bei den Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus im September 2021 geführt – am 12. Februar müssen die Berliner nun erneut ihre Stimme abgeben, die Briefwahl ist bereits in vollem Gange. (mp/dpa)