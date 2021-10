Chaos: Bezirk schätzte das Wahlergebnis einfach

Kleinere Ungenauigkeiten sind bei Wahlen mit Millionen Stimmberechtigten nicht ungewöhnlich. Doch ein Chaos wie in Berlin am Wahlsonntag hat es in Deutschland so noch nicht gegeben.

Nun kommt heraus: Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus hat der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf auch geschätzte Zahlen gemeldet.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Laut RBB waren dort in 22 Unterbezirken für alle Parteien die exakt gleichen Zahlen gemeldet worden. Bezirkswahlleiter Felix Lauckner erklärte auf Nachfrage, die Ergebnisse seien geschätzt. Grund: Die Stimmen konnten in der Wahlnacht nicht fertig ausgezählt werden. Dies sei zulässig, wenn die Schätzung nicht „mandatsrelevant“ ist, so Lauckner.

Verfassungsgericht wird über Wahl entscheiden

Über die Rechtmäßigkeit der Wahl wird nun wohl das Berliner Verfassungsgericht entscheiden, da es auch in anderen Bezirken zu Auffälligkeiten kam – beispielsweise bei der Zahl der ungültigen Stimmen.

Das könnte Sie auch interessieren: SPD-Nachwuchshoffnung aus dem Norden kehrt Politik den Rücken

Auch bei der Bundestagswahl gab es in der Hauptstadt ein Chaos. Berlins Landeswahlleiterin Petra Michaelis hat ihr Amt deshalb bereits abgeben.