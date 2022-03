Berichte: Attentat von Elitesoldaten auf Ukraine-Präsident Selenskyi vereitelt

Er wird von seinen Landsleuten gefeiert und im Ausland mit Erstaunen beobachtet: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gilt als Schlüsselfigur im Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen das Nachbarland. Nun wurde offenbar Ziel eines Anschlags.

Schon vor einigen Tagen soll Wolodymyr Selenskyj deutlich geworden sein: In einer Video-Konferenz mit internationalen Unterstützern sagte der ukrainische Präsident Berichten zufolge, es könne das letzte Mal gewesen sein, dass man ihn lebend gesehen habe. Es sei erklärtes Ziel der russischen Invasoren, ihn zu töten. Der Plan sehe vor, ihn auszuschalten, um so schnell die Macht in Kiew und über die ganze Ukraine übernehmen zu können, so der Präsident.

Offenbar hatte Selensykj nicht Unrecht mit seinen Befürchtungen: Wie mehrere Medien unter Berufung auf den Leiter des ukrainischen Sicherheitsrats, Oleksi Danilow berichten, haben tschetschenische Elitesoldaten versucht, Selenskyj zu töten.

Das Attentat auf Selenskyj fand demnach in der Nacht zu Mittwoch in Kiew statt, konnte aber vereitelt werden, hieß es. Wie der Sender „Ukraine 24 TV“ meldete, sollen die Tschetschenen zwei Todesschwadronen geschickt haben, die den Präsidenten umbringen sollten. Die Angreifer konnten jedoch „eliminiert“ werden. Kurios: Wie es in den Berichten weiter heißt, sollen Selenskyj und seine Leute vor dem geplanten Angriff gewarnt worden sein – vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB.

Wie nah die tschetschnischen Kämpfer Selenskyj bei dem Angriff kamen, war zunächst unklar. Er sei aber wohlauf und weiter in Kiew, hieß es.

Schon länger war vermutet worden, dass die Söldner-Einheit unter Führung des tschetschenischen Warlords Ramsan Kadyrow gezielt vom Kreml angeheuert wurde, um in der Ukraine zu kämpfen und dabei Selenskyj auszuschalten. Tschetschenische Kämpfer gelten als besonders skrupellos, brutal und haben in der Vergangenheit bereits Kriegsverbrechen begangen. (mik)