Mehr Kohle als der König: So reich sind der neue Briten-Premier und seine Frau

Rishi Sunak ist seit Montag nicht nur Großbritanniens bisher jüngster und erster indischstämmiger Premier – sondern auch einer der reichsten. Er und seine Frau dürften den Luxus in der Downing Street 10 gewohnt sein, denn auch die First Lady selbst ist die vermögendste, die je in den offiziellen Amtssitz einzog.

In seiner ersten Ansprache präsentierte sich Sunak als der, der nach dem desaströsen Intermezzo von Liz Truss die Scherben aufsammelt. Zum Amtsantritt versprach er die Bewältigung der enormen Probleme im Land. Er wolle den Schaden reparieren, so der 42-Jährige. König Charles III. beauftragte ihn im Buckingham-Palast offiziell mit der Bildung einer Regierung.

Doch wer ist die neue „First Family“ des Landes eigentlich? Wie die britischen Medien berichten, sind die Sunaks vor allem eins: stinkreich. So sollen Rishi Sunak, Ehefrau Akshata und die beiden Töchter Krishna und Anoushka auf Platz 222 der insgesamt 250 reichsten Briten des Landes stehen, der Ex-Investmentbanker und seine Gattin über ein Vermögen von umgerechnet 841 Millionen Euro verfügen.

Rishi Sunak und Frau Akshata sind reicher als König Charles III.

Dabei kommt ein Großteil des Geldes vor allem von der neuen First Lady, die der neue Premier beim Studium an der Elite-Uni Stanford kennenlernte. Akshata Murthy ist die vermögendste Gattin eines britischen Regierungschefs, die je in die Downing Street eingezogen ist. Und: Sie soll sogar reicher als der König sein. Charles‘ Privatvermögen wird umgerechnet auf 690 Millionen Euro geschätzt.

Grund für Murthys Reichtum ist vor allem ihr Vater, der indische Milliardär N. R. Narayana Murthy, öfter betitelt als der „Bill Gates von Indien“. Mit seinem Softwareunternehmen kam er zu enormem Reichtum, seine Tochter soll an der Firma einen Anteil von 0,91 Prozent halten. Aber: Die Wirtschaftswissenschaftlerin ruht sich nicht nur darauf aus, Milliardärstochter zu sein, sondern mischt in in mehreren Unternehmen mit, ist unter anderem Chefin einer Risikokapitalfirma und Inhaberin eines eigenen Modelabels. Die Sunaks sollen mehrere Luxus-Immobilien besitzen, darunter ein Haus im Londoner Edel-Stadtteil Kensington und eine Penthouse-Wohnung im kalifornischen Santa Monica.

Das könnte Sie auch interessieren: Chaos in Großbritannien: Neue Premierministerin tritt schon wieder zurück

Mit diesem Hintergrund erschien es umso skandalöser, als im vergangenen Sommer herauskam, dass Murthy jahrelang keine Steuern gezahlt hatte, weil sie in Großbritannien nicht offiziell gemeldet war. Die jetzige First Lady gelobte Besserung und versicherte: Künftig wolle sie britische Steuern zahlen. (alp)