Eigentlich wollte sich die neue Fraktion der Sozialdemokraten wohl positiv präsentieren – und postete am Mittwoch ein Foto von ihrem ersten Treffen auf Twitter voller strahlender Gesichter. Doch – ups, war da nicht was? Genau. Die Pandemie! Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist fast der einzige, der eine Maske trägt.

Da stehen sie, lachend und dichtgedrängt – schließlich müssen rund 200 Abgeordneten der neuen SPD-Fraktion auch alle aufs Bild passen. Dass neben Karl Lauterbach nur sehr wenige auf dem Foto eine Maske tragen, ist in den sozialen Medien allerdings auf Kritik gestoßen.

SPD-Fraktionsfoto auf Twitter: Abgeordnete in Erklärungsnot

„Schlechtes Vorbild, ganz schlechtes Vorbild“, schreibt etwa ein Twitter-Nutzer. „Wow, richtig vorbildlich. Und sehr respektvoll den Kindern gegenüber. Schön mit Abstand und Maske!“, kommentiert eine andere Nutzerin ironisch. Lauterbach erntet hingegen Lob: „Und Karl Lauterbach mit Maske. Ich liebe den Mann einfach“, schreibt ein Nutzer.

Die SPD-Fraktion mit ihrem frisch gewählten Vorsitzenden Rolf #Mützenich.



Wir sind jünger, ostdeutscher und diverser. Wir sind bestens aufgestellt für Euch im Bundestag! pic.twitter.com/qAMzIiHbhI — SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) September 29, 2021

Die Sozialdemokraten gerieten in Erklärungsnot, denn im Bundestag gilt Maskenpflicht, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. „Sowohl auf dem Weg zum Gruppenbild als auch unmittelbar danach haben alle Beteiligten Masken getragen“, sagte ein Fraktionsmitglied dem RND. Die Masken seien nur für das Foto abgenommen worden. Eigentlich hätte das Foto sogar draußen gemacht werden sollen, wurde wegen des Wetters jedoch kurzfristig nach drinnen verlegt.

Lauterbach jedenfalls mahnte, die Pandemie auch in der aktuell spannenden politischen Situation um die Sondierungen nicht zu vergessen. Derzeit sei das Thema wegen der Bundestagswahl in den Hintergrund gerückt, sagte er der Funke-Mediengruppe am Donnerstag. „Das darf aber nicht so bleiben.“ Bereits am Mittwoch twitterte er, dass die Analyse von Christian Drosten leider zutreffe. „In wenigen Wochen werden die Fallzahlen wahrscheinlich wieder steigen.“