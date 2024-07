Sprengstoff im Auto des Trump-Attentäters gefunden

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Donald Trump werden weitere Details bekannt: Nach Informationen von US-Medien hatte der mutmaßliche Schütze Sprengstoff in seinem Auto.

Verschiedene US-Medien, darunter der Sender CNN und das „Wall Street Journal“ berichteten am Sonntag, in dem in der Nähe der Kundgebung geparkten Wagen des als mutmaßlichen Schützen identifizierten Thomas Matthew Crooks sei explosives Material entdeckt worden. Auch in seinem Haus soll Sprengstoff gefunden worden sein.

Die „New York Times“ sprach von zwei „Sprengsätzen“ im Auto des mutmaßlichen Täters und einem dritten Fund am Wohnort. Auch das „Wall Street Journal“ sprach von Sprengsätzen. Der Sender CNN schrieb von „explosivem Material“, also Sprengstoff, und wieder andere Quellen von Teilen für den Bau von Bomben.

Trump-Attentat: Keine Informationen über Motiv

Über die Motive des 20-Jährigen wurde zunächst nichts bekannt. Er soll als Wähler der Republikaner registriert und mit einem halbautomatischen Gewehr vom Typ AR-15 bewaffnet gewesen sein.

Crooks wurde von Sicherheitskräften getötet. Nach Angaben der Polizei starb auch ein Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Donald Trump hatte die auf ihn abgefeuerten Schüsse knapp überlebt und sich nur eine leichte Verletzung am Ohr zugezogen. Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber äußerte sich auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social zum Ablauf des versuchten Mordanschlags. Wenige Stunden nach den Schüssen verschickt sein Team außerdem die erste Wahlkampf-SMS mit den Worten: „Ich werde nie aufgeben“. (mp/afp/dpa)