Attacke gegen Joe Biden: Trump überzeugt: „Ohne mich herrscht Anarchie und Chaos“

US-Präsident Donald Trump schießt weiter scharf gegen seinen Herausforderer Joe Biden. Er warnte vor Anarchie und Wirtschaftskrise – und versucht Ängste in der US-Bevölkerung zu schüren.

Während der demokratische Herausforderer zuletzt offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert wurde, setzt Donald Trump seine Angriffe gegen seinen Kontrahenten fort. Dabei setzt er vor allem auf Schreckensszenarien.

Trump befürchtet dramatischen Zusammenbruch der Wirtschaft

„Nur ich stehe zwischen dem amerikanischen Traum und totaler Anarchie und Chaos“, sagte Trump bei einem Auftritt in Arlington. Auch warnte er vor dem Zusammenbruch der Wirtschaft, sollte Biden gewählt werden. Und der wird, laut Trump, dann so groß und wenn nicht sogar größer werden wie in Zeiten der Großen Depression 1929 in den USA.

Joe Biden hatte am Tag zuvor versprochen, die USA aus der „Dunkelheit“ herauszführen, mit der es Trump überzogen habe.

Trump: Meine Amtszeit war die erfolgreichste

Trump konterte: „Die Demokraten haben den dunkelsten und wütendsten und düstersten Parteitag in der amerikanischen Geschichte abgehalten.“

Dabei sei seine Amtszeit bis zur Corona-Krise „der erfolgreichste Zeitraum in der Geschichte unseres Landes gewesen, nach jedem Maßstab“, erklärte er. „Wo Joe Biden amerikanische Dunkelheit sieht, sehe ich amerikanische Größe.“ Trumps Ansichten – wie immer interessant. (fkm)