Arbeitsagentur-Chef: „Wir bräuchten jährlich 400.000 Zuwanderer“

Dass Fachkräftemangel in vielen Branchen in Deutschland herrscht, ist im Grunde ja eine bekannte Tatsache. Auch wenn Verschwörungsfans aus dem rechten Spektrum gerne glauben, dass das eine Legende im Dienste einer angeblich gewollten Massen-Zuwanderung sei. In diesen Kreisen dürfte die gestrige Forderung des Chefs der Arbeitsagentur gesessen haben: Er forderte 400.000 Zuwanderer – jährlich!

„Aber mir geht es hier nicht um Asyl, sondern um gezielte Zuwanderung für die Lücken am Arbeitsmarkt“ betonte Detlef Scheele gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“. Seit 2017 ist der gebürtige Hamburger Chef der Bundes-Behörde.

„Fakt ist: Uns gehen die Arbeitskräfte aus“

„Von der Pflege über Klimatechniker bis zu Logistikern und Akademikerinnen: Es werden überall Fachkräfte fehlen“ so Scheele. Auf Widerstände gegen mehr Migration angesprochen sagte er: „Man kann sich hinstellen und sagen: „Wir möchten keine Ausländer.“ Aber das funktioniere so schlicht nicht. „Fakt ist: Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus.“ Schuld sei die demografische Entwicklung, derzeit nähme die Zahl der potenziellen Arbeitenden jährlich um fast 150.000 ab. Und: „In den nächsten Jahren wird es viel dramatischer.“

Eine künftige Bundesregierung müsse auch Ungelernte qualifizieren oder Menschen mit unfreiwilliger Teilzeit länger arbeiten lassen. Vor allem aber brauche es Zuwanderung.

Nachfrage bei der Handwerkskammer Hamburg: „Der Fachkräftebedarf im Hamburger Handwerk ist immens“, so Sprecherin Christiane Engelhardt. „Besonders in den Klimaschutz-Handwerken und in der Elektro-Branche etwa.“ (km)