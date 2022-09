Maskenpflicht im Herbst in den Öffis? Gesundheitsminister einigen sich

Der Herbst naht in großen Schritten – und damit könnte es auch Corona bei der Übertragung wieder leichter haben. Deswegen entschieden die Gesundheitsminister der Länder nun: Auch im Herbst wird an der geltenden Maskenpflicht in den Öffis festgehalten.

Das sagte eine Sprecherin des sachsen-anhaltischen Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Montag nach einer Schalte der Ressortchefs der Länder. Alle Länder behielten die Maskenpflicht im ÖPNV wohl bei, sagte die Sprecherin. Dies sei ein Ergebnis der Beratungen zum Infektionsschutzgesetz. Die Länder seien an einer einheitlichen Umsetzung interessiert.

Corona-Maskenpflicht in Öffis bleibt bestehen

Der Bundestag hatte in der vergangenen Woche Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen. Rechtsgrundlagen für die noch verbliebenen Corona-Maßnahmen wären sonst ausgelaufen. Bundesweit vorgeschrieben sind ab dem 1. Oktober beispielsweise Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. Die Länder können in Eigenregie auch in anderen Innenräumen wieder Masken-Vorgaben erlassen. (mp/dpa)