Afghanistan: US-Soldatin schützt Baby – und stirbt kurz darauf bei Anschlag

Herzzerreißend: In Kabul hält US-Soldatin Nicole Gee (23) schützend ein afghanisches Baby im Arm. Auf Instagram postet sie das Bild und schreibt: „Ich liebe meinen Job.“ Doch nur wenig später reißt sie ein Selbstmordattentäter am Flughafen der afghanischen Hauptstadt in den Tod.

Das Foto der Marineinfanteristin Nicole Gee auf dem Flughafen Kabul berührt viele Menschen in den sozialen Netzwerken. Zahlreiche Follower:innen sprechen der Soldatin in den Kommentaren ihre Bewunderung für ihren Einsatz aus, doch nur wenige Tage später ist die aus Kalifornien stammende Unteroffizierin tot.

RIP Nicole Gee



US Marine pic.twitter.com/FLjP76NaLy — Marina Medvin (@MarinaMedvin) August 28, 2021

US-Soldatin stirbt bei Selbstmordattentat

Sie ist am Flughafen Kabul im Dienst, als sich vor dem Tor des Geländes am Donnerstag ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt. Dabei werden Dutzende Zivilisten und 13 US-Soldaten getötet, die an dem Evakuierungseinsatz in Kabul teilnehmen. Gee ist eine von ihnen.

Das US-Verteidigungsministerium veröffentlicht die vollen Namen der getöteten Soldaten am Samstag. Gee ist demnach einer Einheit der Marineinfanteristen („Marines“) aus dem Bundesstaat North Carolina zugeordnet. Die Särge mit den getöteten Soldatinnen und Soldaten sollen noch am Wochenende auf dem Luftwaffenstützpunkt Dover im Bundesstaat Delaware ankommen, wie das Pentagon mitteilte. (vd/dpa)