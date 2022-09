Kritik an AfD-Politiker: Reise im Auftrag des Kreml mit russischem Geheimdienst?

Eine Reise dreier AfD-Politiker nach Russland mit einem geplanten Besuch auch in der umkämpften Ostukraine hat bei Vertretern anderer Parteien scharfe Kritik ausgelöst. Auch AfD-intern gibt es Kopfschütteln. Die umstrittene Reise soll angeblich vom russischen Geheimdienst begleitet und organisiert sein.

„Wir unterstützen diese Reise nicht“, sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla. Er und die Co-Vorsitzende Alice Weidel hätten von dieser Reise nichts gewusst. „Das ging an unserem Radar komplett vorbei.“ Weidel sprach von einer „Privatreise“, die nicht mit Fraktion und Partei abgesprochen worden sei. „Die Reisetätigkeit vertritt auch nicht die Position der AfD.“ Man werde das intern aufarbeiten.

Schon 2018 vom Kreml finanzierte Reise auf die Krim

Tatsache ist: Es wäre nicht die erste Reise von AfD-Mitgliedern, die von russischer Seite organisiert wurde. Der NRW-Abgeordnete Christian Blex etwa reiste schon 2018 auf die Krim als „Wahlbeobachter“ – wohl direkt vom Kreml finanziert. Dies belegten Recherchen des ARD-Magazins „Kontraste“. Blex ist auch diesmal einer der vier Landtagsabgeordneten, die nach Osten reisen. Allesamt vom rechten Flügel der AfD.

Blex sagte, er sei mit seinen Parteifreunden Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald in die Russische Föderation aufgebrochen. „Wir werden uns auf dieser Reise ein eigenes und unverzerrtes Bild der Lage im Donbass machen.“ Er warf den „deutschen regierungsnahen Medien“ vor, „höchst einseitig und lückenhaft“ über die humanitäre Situation der Menschen in der Donbass-Region zu berichten.

Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, warf den AfD-Politikern auf Twitter vor, mit dem geplanten Besuch in die russisch besetzten Gebiete in der Ostukraine den russischen „Vernichtungskrieg zu unterstützen“. (km/dpa)