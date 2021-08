„Washington Post“ findet: Corona macht Europa sogar stärker – dank Merkel

Washington –

Das Coronavirus hat die Welt weiter fest im Griff – und sorgt in vielen Ländern für schlimme Zustände. Vor allem in den USA sind Infektions- und Todeszahlen weiter erschreckend hoch. Umso mehr interessiert die Amerikaner offensichtlich, warum Europa und speziell Deutschland besser durch die Krise kommen. Die renommierte „Washington Post“ findet, das ist unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel zu verdanken.

Die Corona-Pandemie hat die Europäische Union nach Meinung der „Washington Post“ – im Gegensatz zu den USA – stärker gemacht, auch dank der treibenden Kraft von Bundeskanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, wie die US-Zeitung am Mittwoch kommentiert.

„Washington Post“: Corona macht Europa stärker – dank Angela Merkel

„Viele US-Politiker und -Entscheidungsträger haben die EU jahrelang als funktionsgestört verspottet (…) Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie schien die alte Kritik zuzutreffen. Italien, Spanien und mehrere andere Länder wurden vom Virus erschüttert, während ihre Regierenden wütend Beschuldigungen austauschten.

Fünf Monate später hat sich der Spieß umgedreht. Nachdem es den EU-Staaten weitgehend gelungen ist, die Covid-19-Infektionen zurückzudrängen, kehren sie zu etwas wie einem normalen Leben zurück, Schulen, Geschäfte und Unternehmen öffnen wieder. Vergangene Woche einigten sich die Regierungschefs auf ein wegweisendes Finanzpaket (…)

Den großen transatlantischen Unterschied zeigt eine Statistik auf: Ende vergangener Woche hatten die 27 EU-Staaten im Schnitt 81 Corona-Tote am Tag, die USA mehr als 900.

Mehrere Ursachen erklären diese Ungleichheit, darunter die Unterschiede in der Demografie und im Gesundheitswesen. Am auffälligsten ist möglicherweise aber die Qualität der Führung. Vorangetrieben wurde das Zusammenkommen Europas von zwei Politikern der Mitte, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die starke Maßnahmen ergriffen haben, um die Epidemie in ihren Ländern unter Kontrolle zu bringen und dann gemeinsam daran gearbeitet haben, das bahnbrechende Finanzpaket zu entwickeln und durchzusetzen.“ (mik/dpa)