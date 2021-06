„Schon Goebbels hat gesagt…“: FDP-Politiker bei Anne Will mit düsterem Nazi-Vergleich

Köln –

ARD-Moderatorin Anne Will und ihre Talk-Gäste lassen die Ereignisse in Thüringen auch am Sonntagabend noch nicht los.

Erstmals konnte die AfD mit ihren Stimmen einen Politiker zum Ministerpräsidenten wählen. Auch wenn die Rücktritts-Entscheidung von Thomas Kemmerich (FDP) diese Wahl vorerst mehr oder weniger „rückgängig“ gemacht hat, bleiben weiterhin viele Fragen offen.

Was bedeutet der Schulterschluss von CDU und FDP mit der AfD im Thüringer Landtag für Deutschland? Rücken wir immer weiter nach rechts und was hat das zu bedeuten?

Ein FDP-Politiker gibt am Sonntag bei „Anne Will“ zu diesen Fragen eine schaurige Prognose ab.

„Anne Will“: „Obwohl sie die Nazi-Zeit miterlebt haben?“

Der FDP-Politiker Gerhart Baum findet in der Talkrunde eine auffallend düstere Antwort auf diese Fragen und zieht einen Vergleich zur Nazi-Zeit, der selbst die erfahrene Moderatorin Anne Will kurzzeitig aus dem Konzept bringt und die Talkrunde nachdenklich zurücklässt.

„Der Rechtsextremismus ist noch nie so stark gewesen wie jetzt“, findet FDP-Politiker Gerhart Baum und blickt mahnend in die Talkrunde, bis er schließlich auch Moderatorin Anne Will mit seinem Blick erreicht.

FDP-Politiker Gerhart Baum (87) zieht bei „Anne Will“ einen düsteren Nazi-Vergleich. picture alliance / Wolfgang Borr Foto:

„Das sagen Sie, obwohl Sie die Nazi-Zeit miterlebt haben?“ fragt die ARD-Moderatorin den 87-jährigen Politiker, der ihre Frage sofort bejaht und sich dann weiter erklärt.

Gerhart Baum (FDP) fühlt sich an Weimarer Republik erinnert

„Wir haben wieder Bürger, die mit Gleichgültigkeit auf die Ergebnisse der AfD sehen“, findet Baum.

Die Situation erinnere ihn stark an das politische Klima in der Weimarer Republik. Die AfD sitze in allen Parlamenten so wie die Nazis damals bereits vor ihrer Machtergreifung 1933.

FDP-Politiker zitiert Gobbels und zieht extremen Vergleich

„Schon Goebbels hat damals gesagt: „Jetzt gehen wir in den Reichstag und holen uns die Waffen der Demokratie, um die Demokratie zu zerstören!“ zitiert der FDP-Politiker den Propagandaleiter unter Adolf Hitler.

Dieses Goebbels-Zitat erinnere ihn stark an die heutige AfD – gerade nach den aktuellen Ereignissen in Thüringen.

Tatsächlich sagte Joseph Goebbels 1928: „Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen.“

ARD-Zuschauer würdigen Gerhart Baum

FDP-Politiker Gerhart Baum erinnern diese Worte außerdem sehr an die heutige politische Situation hinsichtlich des Rechtsextremismus in Deutschland.

Der reflektierte FDP-Politiker kommt bei den Zuschauern der ARD-Talkshow auch mit seinem klaren Statement gut an.

Viele Nutzer kommentieren die Aussagen von Gerhart Baum und würdigen den langjährigen FDP-Politiker in den sozialen Medien.

Der Appell des Politikers erscheint jedoch der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock wohl etwas zu düster.

Sie lobt die Zivilgesellschaft, die nach der umstrittenen Ministerpräsidenten-Wahl von Thomas Kemmerich in Erfurt und in anderen Städten auf die Straße gegangen ist, um sich gegen jedes Aufkeimen von Rechtsextremismus zu wehren.