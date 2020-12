„Jämmerliches Anschleimen“: Wie sich die AfD auf Twitter übel blamiert

München -

Diese Aktion ging mächtig nach hinten los: Auf Twitter hat ein AfD-Landesverband versucht, auf einen Hashtag des TV-Senders ProSieben aufzuspringen. Doch statt neuer Social Media-Follower gab's jede Menge Spott und Gelächter für die Rechten.

„Vergesst die Goldkehlen, hier seht ihr die wahren Stimmen Deutschlands“, schrieb die AfD Walldürrn am vergangenen Sonntag zu einem Bild ihrer Partei-Führer auf Twitter. Dazu postete sie die Hashtags „tvog“ und “TheVoice“. Beide werden verwendet für Tweets zur gleichnamigen ProSieben-Show „The Voice of Germany“.

„Jämmerliches Anschleimen“: AfD blamiert sich übel auf Twitter

Doch statt Beifall gab's nur Hohn und Spott für die Völkisch-Nationalen. ProSieben bezog nämlich sofort Stellung. Auf Twitter setzte der Sender eine eindeutige Botschaft in Richtung der AfD ab: „Wir singen eine Ode an die Traurigkeit. Für dieses jämmerliche Anschleimen an den wunderbaren #Hashtag #TheVoice“.

Doch damit nicht genug: „(Wir) distanzieren uns von der Partei, die nach diesem Grundsatz agiert: ,Wir müssen dafür sorgen, dass es Deutschland schlecht geht'“, legte der Sender noch nach.

Deutliche Reaktionen im Netz auf ProSieben-Tweet

Der ProSieben-Post wurde bislang mehr als 7000 Mal mit einem „Gefällt mir“ markiert, hunderte Nutzer kommentierten oder teilten ihn weiter. Zudem gab es viel Lob für den Sender: „Sehr starker Tweet! Danke für die klare Stellungnahme“, schrieb ein User; „Mega Liebe für euch“, ein anderer.



Und auch gegen die Rechten selbst wurde mächtig ausgeteilt. So schrieb ein Nutzer etwa: „Es ist echt erbärmlicher was diese Partei von sich gibt. Sie nennen sich die wahren Stimmen Deutschlands, verbreiten aber nichts als Hass und Hetze. Diese asoziale Partei ist das Sprachrohr für rechtsextreme Propaganda.“

Übrigens: Der Ursprungstweet der Recht erhielt gerade einmal etwas über 100 Likes. (mik)