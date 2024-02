Zugausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn – Metalldiebe sind schuld

Dieses Mal war kein Streik schuld: Etliche Fernverkehrszüge sind am Montag wegen Metalldieben zwischen Frankfurt und Stuttgart ausgefallen – und die Auswirkungen werden auch am Dienstag noch zu spüren sein.

Auf der Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof in Baden-Württemberg und Lampertheim in Hessen sei der Diebstahl am Morgen entdeckt worden, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Die DB erwartete auch am Dienstag, den 13. Februar, noch Verspätungen und Teilausfälle im Fern- und Regionalverkehr, wie es weiter hieß. Betroffen seien den Angaben zufolge ICE-Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart und zwischen Frankfurt – Stuttgart – München. Auf der Strecke Frankfurt – Mannheim rechnete die DB mit Verspätungen.

Metalldiebstähle haben bei der Deutschen Bahn haben im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Nach Konzernangaben schlugen Diebe in rund 450 Fällen zu, das sei ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Nach Bahn-Angaben waren im vergangenen Jahr bedingt durch Metalldiebstähle etwa 3200 Züge der Bahn und anderer Unternehmen um insgesamt rund 40.000 Minuten verspätet. (dpa/rei)