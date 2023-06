Zug-Katastrophe in Indien: Es war ein falsches Signal

Es ist ein herzzerreißendes Bild der Zerstörung: Trümmer, Verletzte, Wracks und hunderte Helfer, die erst verzweifelt nach Überlebenden suchten und dann begannen, die großflächige Unglücksstelle zu räumen. Bei einem der schwersten Zugunglücke in Indien, in einer ländlichen Gegend im Bezirk Balasore im Bundesstaat Odisha, sind fast 300 Menschen gestorben und Hunderte Menschen verletzt worden.

„Die Hilfeschreie der in den entstellten Waggons eingeklemmten Passagiere und die vielen Leichen, die überall herumlagen, werden mich für immer verfolgen“, sagte ein junger Arzt erschüttert der „Times of India“.

Die Ursache für das Unglück sei nach ersten Erkenntnissen wohl ein Fehler beim elektrischen Signal gewesen, so Bahnminister Vaishnaw: „Wir haben die Ursache des Vorfalls und die Verantwortlichen gefunden.“ Die Untersuchungen dauern aber noch an.

Der Passagierzug erhielt ein falsches Signal

Ein Passagierzug soll ein falsches Signal erhalten haben und deshalb auf ein Gleis gefahren sein, auf dem ein Güterzug stand. Er sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Güterzug geprallt. Ein zweiter Passagierzug soll dann anschließend in die entgleisten Waggons gekracht sein.

Ein Augenzeuge sagte dem örtlichen Fernsehsender NDTV, er sei aus dem Schlaf gerissen worden, als sein Zug plötzlich entgleiste – und das Chaos losbrach. „Zehn bis 15 Menschen fielen auf mich“, erzählte er schockiert. Er selbst kam mit Verletzungen am Hals und an den Händen davon: „Ich habe überall Leichen und abgetrennte Körperteile erblickt“.

Auf der betroffenen Strecke war noch kein automatisches Zugsicherheitssystem, das Zusammenstöße verhindern soll, in Betrieb. Die indische Regierung hat in den letzten Jahren viel in die Verbesserung der Bahn investiert, die Sicherheit schien sich verbessert zu haben. Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt mit rund 1,4 Milliarden Menschen, hat eines der weltgrößten Bahnnetze der Welt. Aber auch weil es historisch gewachsen ist, sind viele Züge weiterhin alt und manche Gleise überholungsbedürftig. Immer wieder kommt es zu Unfällen.