Zu viele Kurven: Italienerin bringt Kind auf Bergstraße zur Welt

Auf dem viel zu langen Weg ins Krankenhaus hat eine 30 Jahre alte Italienerin ihr erstes Kind schließlich auf einer Bergstraße zur Welt gebracht. Der Rettungsdienst konnte keine Unterstützung vor Ort leisten, doch machte er sich auf anderem Wege nützlich.

Bei der Frau aus dem Bergdorf Badia Pratiglia in den Apenninen hatten in der Nacht die Wehen eingesetzt, wie die Rettungsdienste am Mittwoch bekannt gaben. Zusammen mit der Mutter machte sie sich auf den Weg in die Provinzhauptstadt Arezzo – eine Strecke von 57 Kilometern mit sehr vielen Kurven. Gegen 4 Uhr am Morgen riefen die Frauen mit dem Handy beim Notruf an.

Übers Telefon gelang es, die Geburt ohne größere Komplikationen über die Bühne zu bringen: Das 2,9 Kilogramm schwere Kind, die Mutter und auch die frisch gebackene Großmutter sind wohlauf. (dpa/mp)