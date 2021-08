Zoom-Panne in Texas: Upps! Diese Katze ist eigentlich ein Anwalt!

USA –

Nanu? Eine Katze ist Anwalt? In einem digitalen Gesichtsverfahren in Texas schaltete sich der Anwalt Rob Ponton über Zoom mit dem Gesicht eines kleinen, weißen Kätzchens mit großen traurigen Augen zu – und sorgt für ganz schön Verwirrung.

Es sind absurde Szenen, die sich am Dienstag bei einem virtuellen Gerichtstermin in Texas abgespielt haben: Eine kleine weiße Katze schaltet sich zu und gibt ein formelles Statement ab.

Zoom-Meeting in Texas: Anwalt erscheint als Katze

„Mr. Ponton, ich glaube, Sie haben da einen Filter in ihren Videoeinstellungen angeschaltet“, klärt der Richter Roy B. Ferguson schließlich freundlich auf. Denn nein, natürlich hat hier keine Katze eine ungewöhnliche Karriere hingelegt. Der Anwalt Rob Ponton ist nur nicht mit den Zoom-Filter-Funktionen vertraut. „Können Sie mich hören, Herr Richter?“ fragt er auch prompt – und man hört ihm seine Frustration an. „Ich bin hier! Ich bin keine Katze!“ In dem Video sieht man, wie sich andere Teilnehmer der Sitzung ein Lachen verkneifen müssen.

Er habe den Computer seiner Sekretärin benutzt, erklärt Ponton später dem amerikanischen Nachrichtensender „CNN“. Dort hatte offenbar ein Kind zuvor den Katzen-Filter eingeschaltet. Nachdem der Filter ausgeschaltet war, konnte die Anhörung fortgeführt werden.

„WICHTIGER ZOOM TIPP“, postete der Richter Ferguson dann auch auf Twitter.

„Wenn ein Kind Ihren Computer benutzt: Checken Sie die Videoeinstellungen, bevor Sie einer virtuellen Anhörung beitreten, um sicherzugehen, dass die Filter aus sind. Dieses Kätzchen hat gerade ein formales Statement zu einem Fall abgegeben.“