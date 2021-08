Ziemlich clever: Welpe geht verloren – und sucht sich selbst Hilfe

Bangkok –

Selbst ist der Hund! So etwas ähnliches zumindest dürfte sich dieser niedliche schwarze Welpe aus Thailand gedacht haben, als er unversehens von seinem Frauchen getrennt wurde. Anstatt ziellos umherzuirren ging er schnurstracks zu seiner Tierarztpraxis und suchte sich dort selbst Hilfe.

Geduldig wartete er vor der Tür auf Einlass. Als die Mitarbeiter der „Putahrasca Veterinary Clinic“ in Bang Pu nahe der Hauptstadt Bangkok den Vierbeiner entdeckten, erkannten sie den kleinen Patienten sofort. Schließlich war er erst vor kurzem dort geimpft worden und hatte Eindruck gemacht.

Thailand: Minutenlang wartete der Vierbeiner geduldig vor der Tür

Als sie den Ausreißer in Empfang nahmen, sprang er direkt an den Mitarbeitern hoch, freute sich sichtlich, sie zu sehen. So berichtete es die Tierarztpraxis später auf Facebook. Außerdem teilten sie ein Video der Überwachungskamera, das zeigt, wie der kleine Racker minutenlang vor der Tür wartete.

Schnell wurde die Patientenakte gezückt und die Nummer der Besitzerin rausgesucht. Die freute sich wohl sehr über die frohe Botschaft, dass es ihrem Liebling gut gehe. „Der Hund und die Besitzerin sind glücklich“, zitierten Medien die Klinik. Glückliches und schlaues Kerlchen! (km)