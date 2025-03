Nanu? Ex-Vizekanzler als Telefon-Joker bei „Wer wird Millionär?”

Bei „Wer wird Millionär?“ hat Kandidatin Linda Kotzur am Montagabend einen prominenten Telefonjoker gezogen: Ex-Vizekanzler Philipp Rösler (FDP)! Moderator Günther Jauch staunte: Mit einem ehemaligen politischen Schwergewicht am Telefon hatte er an diesem Abend nicht gerechnet.

Kandidatin Kotzur hat den ehemaligen Minister, FDP-Chef und Vize-Kanzler durch ihre Leidenschaft fürs Fliegen kennengelernt, verrät sie in der Sendung. Darauf beschränke sich auch ihre Freundschaft. Sie ruft ihn bei der 16.000-Euro-Frage an.

Philipp Rösler (FDP) war von 2009 bis 2011 Bundesgesundheitsminister, anschließend bis 2013 Bundeswirtschaftsminister. Außerdem war er Vizekanzler und FDP-Chef. picture alliance / BREUEL-BILD | Juri Reetz Philipp Rösler (FDP) war von 2009 bis 2011 Bundesgesundheitsminister, anschließend bis 2013 Bundeswirtschaftsminister. Außerdem war er Vizekanzler und FDP-Chef.

Philipp Rösler als Telefonjoker

Doch weiß der ehemalige Vizekanzler die Antwort? Davon ist zumindest Jauch überzeugt. Die Uhr tickt, doch Rösler schweigt. Die Frage lautet: „Über 200.000 Bahamaer und knapp 5000 Rheinland-Pfälzer leben in …? A: Coburg, B: Gotha, C: Oranien, D: Nassau“. Jauch grinst und sagt: „Ganz selten, dass einer von der FDP, wenn er was gefragt wird, erstmal nichts sagt.“ Auch Kotzur weiß die Antwort nicht. Die Kandidatin hört auf und nimmt 8000 Euro mit nach Hause. Die korrekte Antwort auf die 16.000-Euro-Frage wäre übrigens Nassau gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zu Tränen gerührt: Lkw-Fahrerin aus Hamburg räumt bei „Wer wird Millionär“ ab

Was macht der ehemalige Politiker jetzt eigentlich? Wenn Rösler nicht als Telefonjoker bei WWM einspringt, leitet er eine Beratungsfirma in Zürich. Obwohl er sich aus der Politik zurückgezogen hat, verfolge er die deutsche Politik noch aus der Ferne, wie er in der Sendung am Telefon erzählt. Er sei aber froh, nicht mehr direkt aktiv zu sein.