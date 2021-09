Wochenlang!: Achtjährige schwänzt Unterricht – mit einem einfachen Trick

Sacramento –

In Zeiten des Homeschooling ist Schule schwänzen nicht mehr so leicht. Doch einer Schülerin aus den USA ist es mit einem einfachen Trick gelungen, ihren Zoom-Account zu sabotieren. Erst nach Wochen ist die Achtjährige aufgeflogen.

Auf Twitter hat der Unternehmer Mark Piccolo vor einigen Tagen von seiner kleinen Nichte berichtet. Ihr gelang es mit einem Trick nicht nur ihre Eltern und Lehrer, sondern auch IT-Experten zu narren, so berichtete der „stern“.

Es begann mit einem technischen Problem: Die Achtjährige konnte sich nicht mehr in ihren Zoom-Account einloggen.

Homeschooling: Achtjährige narrt Eltern und IT-Experten

Doch nur sie betraf das technische Problem, bei ihren Geschwistern funktionierte es tadellos. Die Mutter des Mädchens wusste keine Lösung. Sie schrieb eine ratlose Mail an die Schule. Doch weder Lehrer noch It-Experten wussten Rat.

Die Achtjährige hatte ihr Ziel erreicht: Bis auf Weiteres bekam sie Schulfrei. Natürlich gab die Mutter nicht kampflos auf. Um sich zu vergewissern, dass es nicht an der IP lag, versuchte sie sich mit dem Account ihrer Tochter über das Wlan einer Freundin einzuloggen. Kein Erfolg. Mittlerweile waren bereits vier Tage vergangen. Die Mutter zog daraufhin den Support von Zoom zur Hilfe heran, doch auch die Experten können nicht weiterhelfen.

Diese stellten fest, dass der Account blockiert ist, da es zu viele Anmeldeversuche mit dem falschen Passwort gab. Nicht verwunderlich, schließlich hatte die Mutter bereits mehrere vergebliche Anmeldeversuche hinter sich.

Schülerin schwänzt: Informatik-Lehrer kann Fehler nicht finden

Die Schule setzte schließlich den kompletten digitalen Klassenraum neu auf, alle Schüler mussten sich neu anmelden. Bei allen klappte es – nur nicht bei der betroffenen Schülerin. Der Informatiklehrer stattete der Familie einen Besuch ab, doch auch er kann den Ursprung des Problems nicht finden.

Gezwungenermaßen versucht die Mutter ihre Tochter zu Hause analog mit Stift und Papier zu unterrichten – mittlerweile nimmt die Achtjährige seit drei Wochen nicht mehr am Schulunterricht teil. Doch so hartnäckig das Mädchen den Unterricht vermeiden will, so hartnäckig will ihre Mutter das Problem lösen.

Zoom-Account: Schülerin gibt Passwort absichtlich falsch ein

Im Haus ihrer Freundin lässt sie ihre Tochter das Passwort ein weiteres Mal eingeben – und siehe da, es klappt. Doch die Freundin der Mutter sieht, wie sich die Schülerin nach kurzer Zeit wieder abmeldet. Die Freundin lässt das Mädchen nun nicht mehr aus den Augen. Heimlich beobachtet sie, wie das Kind nach dem Ausloggen ihr Passwort etwa 20 Mal falsch eingibt.

Der Trick ist aufgeflogen: Das Mädchen hatte herausgefunden, dass Zoom den Account für eine bestimmte Zeit blockiert, wenn man sein Passwort falsch eingibt. Je mehr Anmeldeversuche fehlschlagen, desto länger bleibt das Konto unzugänglich. Diesen simplen Trick nutzte die Schülerin für sich – und schaffte es so, sich einige Wochen schulfrei zu sichern. (vd)