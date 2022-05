Deutsches Impfgegner-Paar verschleppt Kinder nach Paraguay

Sie flohen vor dem deutschen „Überwachungsstaat“ und seinen „Menschen-Experimenten“, wie sie selbst in einem Brief schrieben: Vor mehr als einem halben Jahr tauchte ein Impfgegner-Paar aus Deutschland mit seinen beiden Kindern aus vorigen Beziehungen in Paraguay ab. Seitdem fehlt jede Spur der Vier. Für die übrigen Elternteile ist es ein Leben zwischen Hoffen und Bangen – in dem sie bis heute auf ein Lebenszeichen ihrer Kinder warten.

Ende November fliehen Andreas Egler, früherer U20-Fußballprofi, und seine neue Frau Anna mit ihren beiden Töchtern Clara und Lara nach Paraguay. Das südamerikanische Land ist wegen seiner unbürokratischen Einreisebestimmungen ohne Impfnachweis zu einem Sehnsuchtsort deutscher Corona-Leugner:innen und Verschwörungstheoretiker:innen geworden.

Egler soll seine Tochter Clara damals für ein Übergangswochenende abgeholt haben, Anna soll mit Lara gegen den Willen des leiblichen Vaters abgereist sein. Seit der Abreise der Vier begann für die verbliebenen Elternteile in Deutschland die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens – die bis heute andauert. Über den Fall hatte unter anderem der „Spiegel“ berichtet.

Deutsche Patchwork-Familie taucht in Paraguay unter

Ihre Abreise aus Deutschland begründen Andreas Egler und seine Frau damals mit einem kruden Abschiedsbrief, in dem sie die Corona-Maßnahmen in Deutschland mit dem NS-Regime verglichen, in dem „Menschen-Experimente“ drohen. Daher müssten sie die „Reißleine“ ziehen.

Auch in Paraguay ist das Verschwinden der deutschen Patchwork-Familie nun Thema, eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Am Wochenende veröffentlichte die paraguayische Zeitung „ABC Color“ Fahndungsplakate und berichtet davon, dass die Familie geplant hätte, sich in einer „Anti-Impfstoff-Enklave“ in La Colmena in der Nähe der Hauptstadt Asunción niederzulassen.

Die Zeitung berichtet von einer „extremistischen Gemeinschaft“, in der sich die Familie offenbar bis Ende Januar aufgehalten haben soll. Seitdem fehlt jede Spur. Laut „Bild“ soll es den Behörden zudem Mitte Januar beinahe gelungen sein, die Familie zu finden.

Paraguay: Sehnsuchtsziel deutscher Corona-Leugner:innen

Zu den Schwierigkeiten bei der Suche sagte ein Ermittler einer Anti-Entführungseinheit dem „Spiegel“: „Die Community der deutschen Einwanderer ist im ganzen Land verstreut – und uns gegenüber komplett verschlossen. Sie kommen nur, wenn sie ein Problem haben, helfen wollen sie uns nicht.“

Zahlreiche deutsche Querdenker:innen und Impfgegner:innen wanderten seit Pandemiebeginn in Anti-Corona-Gemeinschaften aus, die über das ganze Land verteilt sind. Hier erhofften sie sich ein Leben „in Freiheit“, fern von Test-Pflicht und Impf-Beschränkungen in Deutschland.

Um ihre Kinder zu suchen, machten sich bereits beide in Deutschland verbliebenen Elternteile selbst auf nach Paraguay. So berichtet Filip Blank, dass er fünf Wochen in Südamerika suchte, die gesamte Familie seiner Ex-Frau ihn bei der Suche unterstützte. Anne befinde sich seiner Meinung nach in „einem Tunnel aus Ängsten“ – er befürchtet, dass das Paar durch die Öffentlichkeitsfahndung noch „irrationalere Entscheidungen als bisher“ treffen könnte.

Auch Anne Maja Reiniger-Egler, Tochter des ehemaligen Oberbürgermeisters von Essen, suchte schon in Paraguay nach ihrer Tochter. Der „Bild“ sagte sie: „Die Ungewissheit ist einfach unerträglich. Ich hoffe so sehr, sie bald wiederzusehen.“ Wie dort weiter berichtet wird, sollen Interpol und die Staatsanwaltschaft schon gegen Reiniger-Eglers Ex-Mann ermitteln.