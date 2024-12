„Wir plumpsten einfach abwärts“: Verletzte bei Unfall mit Kettenkarussell

Der Weihnachtsmarkt in Birmingham ist einer der bekanntesten in Großbritannien. Eine der Attraktionen: ein 55 Meter hohes Kettenkarussell. Doch plötzlich gibt es einen Zwischenfall.

Bei dem Vorfall sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Zwei Frauen kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen zwei Männer im Alter von 55 und 21 Jahren fest. Der Verdacht: Rechtsbeugung und Behinderung der Ermittlungen. Nähere Informationen machte die Behörde nicht.

Insgesamt gab es laut Polizei „eine kleine Zahl“ Verletzter. Die Lokalzeitung „Birmingham Mail“ berichtete, elf weitere Menschen seien vor Ort versorgt worden und hätten dann nach Hause gehen können.

Karussell-Unfall in Birmingham: Was eine der Verletzten sagt

Was genau mit dem „Star Flyer“ passierte, ist noch immer unklar. Die Feuerwehr sagte, die Attraktion sei „während des Betriebs auf Bodenhöhe abgesackt“. Die BBC berichtete, die Drähte von mindestens zwei Gondeln hätten sich verheddert.

Das könnte Sie auch interessieren: Botschaft entziffert: Archäologen machen Sensationsfund in Grab

Sie seien plötzlich zu Boden gesackt, zitierte die BBC eine der betroffenen Frauen, die sich an Gesicht, Beinen und Armen verletzte. „Zuerst ging es rückwärts. Es fühlte sich an, als würden wir runterkommen, nicht am höchsten Punkt, aber immer noch ziemlich hoch. Wir plumpsten einfach abwärts.“ (dpa/mp)