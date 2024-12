Wintersturm in San Francisco führt zu Stromausfällen

Seltene Tornado-Warnung für San Francisco: Sturm und Regen sorgten für Chaos und Stromausfälle bei 170.000 Haushalten in ganz Kalifornien.

Eine Tornado-Warnung des Nationalen Wetterdienstes hat die Bewohner von Teilen der Stadt San Francisco sowie der Landkreise San Mateo und Daly City am Samstagmorgen (Ortszeit) zeitweilig in Alarm versetzt. „Suchen Sie jetzt Schutz in einem Keller oder einem stabilen Gebäude“, lautete die Warnung, wie verschiedene US-Medien berichteten. Es habe heftige Regenfälle und Sturm mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Meilen pro Stunde (knapp 100 km/h) gegeben.

San Francisco: 13.000 Haushalte ohne Strom

Medienberichten zufolge wurde die Warnung ausgelöst, als ein schweres Gewitter über Daly City zog. Sie wurde jedoch mittlerweile wieder aufgehoben, nachdem der Sturm aus dem Stadtzentrum abgezogen war.

Die Wintersturmfront hinterließ allerdings massive Stromausfälle in Kalifornien. Allein in San Francisco waren bis zu 13.000 Haushalte ohne Strom, insbesondere rund um den Golden Gate Park und Bernal Heights. Im gesamten Bundesstaat waren über 170.000 Kunden von Stromanbietern betroffen.

Ganz gebannt ist die Gefahr noch nicht: Die Behörde rät weiterhin zu Vorsicht angesichts andauernder Überschwemmungsrisiken und gefährlicher Wetterbedingungen​. (dpa/mp)