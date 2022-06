Williams Wutausbruch: Prinz in Rage – Palast reagiert

Irgendwann reicht es auch dem taktvollen Thronfolger: Prinz William ist gegenüber einem Paparazzo die königliche Hutschnur hochgegangen. Weil der kamerabewaffnete Wegelagerer ihn und vor allem seine Kinder einfach nicht in Ruhe lassen wollte. Das Video von dem Vorfall Anfang 2021 kursierte aktuell im Internet. Doch dann griff der Kensington Palast durch.

Was war da los? Der Herzog von Cambridge, Frau Kate und die drei Kinder wollten einen Radausflug in der Nähe ihres Anwesens Anmer Hall in Sandringham machen. Doch kaum saßen sie auf den Drahteseln, verfolgte und bedrängte sie der Fotograf. William sprang vom Sattel – und stellte den Mann zur Rede. Der filmte, wie William die Contenance verlor: „Wie können Sie es wagen, sich so unseren Kindern gegenüber zu verhalten? Hier herumschleichen und nach uns und unseren Kindern suchen?“

Und weiter: „Ich bin an einem Samstag mit meinen Kindern auf einer ruhigen Radtour unterwegs und Sie sagen mir nicht einmal Ihren Namen. Sie sind unverschämt, Sie sind widerlich… Was machen Sie hier?“ Dann schnappt er sein Handy und raunzt: „Danke, dass Sie mir den Tag ruiniert haben!“

Kensington-Palast ließ Wut-Video entfernen

Man sieht auf dem Video, wie fassungslos und stinksauer William ist. Besser gesagt: Man sah es. Denn der Kensington Palast ließ das Video von den üblichen Plattformen entfernen, mit Rücksicht auf die Privatsphäre der Royals.

Die ja durchaus verständliche Wut des gerade 40 gewordenen Thronfolgers hat mehrere Gründe: Einmal sind da natürlich seine traumatischen Erfahrungen, die er als Kind gemacht hat – seine Mutter Diana, die vor 27 Jahren starb, war zu Lebzeiten das Lieblingsopfer britischer Paparazzi. Und um seiner Familie ein ähnliches Los zu ersparen, hat William ein Abkommen mit der britischen Presse: Die Cambridges teilen jedes Jahr eine kleine Anzahl Familienbilder – dafür lassen die Fotografen sie in Ruhe. Meistens zumindest.

Das könnte Sie auch interessieren: Virologe Drosten im Campingurlaub angefeindet – Polizeieinsatz!

Dass der von außen betrachtet so freundlich-solide William durchaus heftig ausrasten kann, überrascht gut informierte Royalisten nicht – der künftige König soll im Palast für sein „feuriges Temperatment“ und heftige Stimmungsschwankungen bekannt sein. Da hilft dann gelegentlich nur die ausgeglichene Ruhe seiner Frau Catherine – die schafft es seit 19 Jahren, ihn zu besänftigen.