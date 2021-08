Wie geht denn das?: Coca-Cola testet jetzt Flaschen aus Papier

Ungarn –

Teller und Becher aus Papier sind schon lange auf dem Markt, auch Strohhalme aus Papier gibt es schon. Coca-Cola Europe will jetzt aber noch einen drauf setzen: Schon bald sollen ganze Flaschen aus Papier im Regal stehen!

„Wir gehen mit gutem Beispiel voran“, twitterte das Unternehmen am Donnerstag. „Mit dem Prototyp der Paper Bottle machen wir den nächsten Schritt für neue Verpackungslösungen, um die Zukunft nicht nur auf dem Papier weiterzubringen.“

Coca-Cola: Papierflaschen werden in Ungarn getestet

Damit kündigte das Unternehmen die erste Testphase für seine neuen Papierflaschen an. Schon länger arbeitet Coca-Cola gemeinsam mit dem dänischen Start-Up „Paboco“ („Paper Bottle Company“) an den Flaschen. Das Ziel: Flaschen aus nachhaltig gewonnenem Holz und einer Beschichtung von „biobasiertem Material“, das gegenüber Flüssigkeiten beständig ist. So soll Müll verhindert werden – und nachhaltige und vollständig biologisch abbaubare Verpackungen den Markt erobern.

Bei dem aktuellen Prototyp ist das Papier noch mit einer Lage aus recycelbarem Kunststoff ummantelt, auch die Kappe besteht aus Kunststoff. Man wolle jedoch Flaschen entwickeln, die später vollständig als Papier recycelt werden können, so das Unternehmen.

Im zweiten Quartal des Jahres wird dieser Prototyp nun in Ungarn getestet: Über einen Online-Händler soll das Getränk „AdeZ“ von Coca-Cola in den Papierflaschen 2000 Konsumenten angeboten werden. Dann wird geschaut, wie die Idee bei den Kunden ankommt.