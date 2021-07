Wie die Mutter, so der Sohn: Prinz William: Auf den Spuren von Diana

London –

Ein Herz für Bedürftige zeigte kürzlich der britische Prinz William: Gleich dreimal hat der Enkelsohn von Queen Elisabeth still und heimlich in einem Obdachlosenheim ausgeholfen – und war dabei auf den Spuren seiner verstorbenen Mutter Diana unterwegs.

Am Dienstag verkündete die Organisation „The Passage“, die das größte Obdachlosenheim in Großbritannien betreibt, auf Twitter, dass der britische Thronfolger heimlich ausgeholfen habe. „Wir dachten, dass ihr ein paar gute News braucht“, heißt es dort. „Wenn wir eines bei vergangenen Lockdowns kennengelernt haben, dann ist es der Wille und das Durchhaltevermögen so vieler Helfer.“ Man danke den Angestellten und Freiwilligen für ihre Arbeit. Darunter ist ein Bild zu sehen, auf dem Prinz William zahlreiche Tüten mit Lebensmitteln befüllt.

Wie Mutter Diana: Prinz William hilft in Obdachlosenheim aus

Dreimal hat William die Charity-Organisation vor Weihnachten besucht und mit obdachlosen Heimbewohnern über Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie gesprochen sowie gemeinsam mit anderen Freiwilligen warme Mahlzeiten für Bedürftige vorbereitet, die gerade von der Straße in eine Notunterkunft gebracht worden waren.

Für „The Passage Charity“ ist Prinz William kein Unbekannter. Bereits im Dezember 1993 besuchte er das Obdachlosenheim mit seiner mittlerweile verstorbenen Mutter Prinzessin Diana ­– ein Eintrag im Gästebuch des Obdachlosenheims, den das britische Königshaus im Jahr 2019 auf Twitter veröffentlichte, belegt das.

Für Bedürftige: Prinz William unterstützt seit Jahren britische Charity-Organisation

Das ließ den jungen Prinzen nach eigenen Angaben nicht kalt: „Die Besuche, die ich als Kind an diesem Ort gemacht habe, haben einen tiefen und bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen – darüber, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass alle in unserer Gesellschaft, insbesondere die Ärmsten, mit Respekt, Würde und Freundlichkeit behandelt werden und Möglichkeiten erhalten, ihr Potenzial im Leben auszuschöpfen“, erklärte er. Im Jahr 2019 wurde Prinz William deshalb Schutzpatron der Organisation und unterstützt sie durch verschiedene Aktionen – so verfasste er beispielsweise das Vorwort für ein Kochbuch, mit dessen Verkauf Geld für die Obdachlosen gesammelt wird.

Prinz William unterstützt „The Passage“ schon seit Jahren. So verfasste er beispielsweise das Vorwort für ein Kochbuch der Organisation. www.passage.org.uk Foto:

Laut Geschäftsführer Mick Clarke habe sich die Organisation „The Passage“ sehr gefreut, ihren „königlichen Patron, den Herzog von Cambridge, als Freiwilligen während des zweiten Lockdowns begrüßen zu dürfen.“ „Freiwillige sind und bleiben das Lebenselixier unserer Organisation“, so Clarke.