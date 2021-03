Wie bitte?!: Vor Frachter-Havarie im Suezkanal: Kapitän malte Penis ins Meer

Kairo -

Im Suezkanal staut es sich weiter: Das 400 Meter lange Containerschiff „Ever Given“ war am Dienstagmorgen auf Grund gelaufen, weil der Kapitän schlechte Sicht wegen eines Sandsturms hatte. Vor dem Einlaufen in den Kanal fuhr der Frachter eine ziemlich ungewöhnlichen Kurslinie.

Die von der chinesischen Evergreen Line betriebene „Ever Given“ war von China auf dem Weg nach Rotterdam in den Niederlanden und sollte danach Anfang April auch Hamburg anlaufen. Sie fährt unter der Flagge Panamas.

Containerschiff „Ever Given“ auf Grund gelaufen

Schlepperboote versuchten am Donnerstag noch immer, das gestrandetes Schiff, das nach Expertenangaben zu den größten Containerfrachter der Welt gehört, freizubekommen.



Bis dahin werde die Schifffahrt auf der Seestraße vorübergehend eingestellt, teilte die Suezkanal-Behörde mit. Sie machte keine Angaben dazu, wie lange die Arbeiten noch dauern könnten.

Video zeigt: Frachter malte vor Havarie einen Penis ins Meer

Doch nun macht der Frachter Schlagzeilen mit einem Video, das zeigt, was vor dem Einlaufen in den Suezkanal passierte. Zu sehen ist nämlich der vom elektronischen Tracker aufgezeichnete Kurs des Schiffs, als der Kapitän auf das Signal zum Einlaufen in den Suezkanal wartete.

Aus der Zeitraffer-Animation ergibt sich ein eindeutiges Bild: Als wäre die „Ever Given“ ein riesiges Zeichenstift malte der Kapitän des Container-Riesen einen Penis ins Meer!

Das Unternehmen VesselFinder nahm die elektronischen Spuren des Schiffs auf und veröffentlichte das Video auf YouTube.

Gegenüber dem „Spiegel“ erklärte ein Sprecher von Bernhard Schulte Shipmanagement das merkwürdige Manöver: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass Schiffe, die auf die Einfahrt warten, vorher herummäandern.“ Die daraus entstandene Penisform sei allerdings „purer Zufall“. (mp)