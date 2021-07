Wie bitte?!: Panisches Pärchen verlässt rollendes Flugzeug – über Notrutsche

New York –

In New York hat ein Pärchen panisch ein bereits fahrendes Flugzeug verlassen – über die Notrutsche. Offenbar war ein plötzlicher Anfall von Flugangst Grund für das lebensgefährliche Verhalten der beiden Passagiere.

Augenzeugen berichteten, wie der Mann sich am Montag in dem Flugzeug der Fluggesellschaft Delta am Airport LaGuardia plötzlich mit Gewalt an der vorderen Kabinentür zu schaffen machte und diese öffnete. Anschließend sprang er mit dem Rettungsschlauch aus dem Flieger – es folgten ihm seine Partnerin mit einem Hundewelpen auf dem Arm.

New York: Pärchen springt aus fahrendem Flugzeug

Der Passagier Brian Plummer erlebte die schräge Situation hautnah mit. Zuerst habe das Paar mehrmals die Sitze gewechselt. Schließlich sei der Mann aufgestanden und habe die Anweisung der Flugbegleitung ignoriert, dass er sich für den Start hinsetzen solle, erzählt Plummer der „New York Times“.

Der auffällige Mann gab laut Plummer an, er würde an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden und habe gesagt.„Wenn ich mich hinsetze, raste ich aus.“

Das Pärchen wurde im Anschluss an seine halsbrecherische Aktion laut Behördenangaben in Gewahrsam genommen. Das Flugzeug musste nach dem Vorfall zum Gate zurückkehren und konnte nicht wie geplant nach Atlanta fliegen. Für die anderen Fluggäste verzögerte sich ihre Reise – sie wurden auf andere Flüge verteilt. (vd)