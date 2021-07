Widerliche Tat: Rassistische Attacke auf Mutter mit Kind – Dreijähriger verletzt

Dresden –

Eine Tat, über die man nur fassungslos mit dem Kopf schütteln kann, erschüttert die sächsiche Hauptstadt: Drei Männer haben auf einem Dresdner Spielplatz eine Mutter und ihren Sohn angegriffen, der Dreijährige wurde dabei verletzt. Zuvor sollen die Täter ihre Opfer rassistisch beleidigt haben – der Staatsschutz ermittelt.

Wie die sächsiche Polizei meldet, sollen drei erwachsene Männer am Dienstag auf einem Spielplatz am Otto-Dix-Ring eine Mutter und ihren dreijährigen Sohn rassistisch beleidigt, dann körperlich angegriffen haben. Einer der Täter schubste den Dreijährigen so brutal, dass das Kind stürzte und sich verletzte. Dann flüchtete das Trio.

Dresden: Rassisten greifen Kind an – Zeugen gesucht

Wegen des fremdenfeindlichen Motivs ermittelt nun der Staatsschutz in der Angelegenheit und sucht nach Zeugen. Die Täter sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und augenscheinlich Deutsche. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Zu Nationalität oder Herkunft der Opfer machte die Polizei keine Angaben.