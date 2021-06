WHO-Expertin bestätigt: Weihnachtsmann ist „immun“ gegen Corona und darf reisen

Genf –

Der Weihnachtsmann ist immun gegen Corona und darf um den gesamten Globus reisen. Das bestätigte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove am Montag mit einem Augenzwinkern. Sie habe sogar kurz mit ihm gesprochen.

Die Corona-Pandemie bedeutet auch und vor allem für Kinder eine schwierige Zeit. Für viele von ihnen wird es ein Weihnachten ohne die Großeltern, Tante und Onkel. Da ist es beruhigend zu hören, dass wenigstens der Weihnachtsmann auch in diesem Jahr wie gewohnt kommen wird.

Weihnachtsbotschaft für Kinder: Weihnachtsmann laut WHO „immun“ gegen Corona

Bei einem Pressebriefing am Montag in Genf erklärte die für die Bekämpfung der Pandemie zuständige WHO-Expertin Maria Van Kerkhove, dass sie die Sorgen der Kinder um den Mann mit dem weißen Bart aufgrund seines „höheren Alters“ verstehen könne – glücklicherweise sei der Weihnachtsmann jedoch „immun“ gegen das neuartige Corona-Virus.

Aus erster Hand wisse Van Kerkhove außerdem, dass es ihm und seiner Frau „sehr gut“ gehe – sie und ihre WHO-Kollegen hätten nämlich kurz mit dem Weihnachtsmann gesprochen. Er sei momentan „sehr beschäftigt“.

Frohe Botschaft: Einreise- und Quarantäneregeln gelten für den Weihnachtsmann nicht

Und was ist mit den Einreise- und Quarantäneregeln, die in den meisten Ländern aufgrund der Pandemie gelten? Diese wurden laut WHO-Angaben speziell für den Weihnachtsmann von zahlreichen Regierungen gelockert. Der alte Herr dürfe also kreuz und quer auf seinem Schlitten um den Globus reisen und den „Kindern Geschenke bringen“, so Van Kerkhove.