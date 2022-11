„Weiß nicht, ob ich je gesund werde“: So hart trifft Long Covid junge Frauen

Seit einem Jahr lebt Moderatorin und Podcasterin Visa Vie mit Long Covid. Auf Instagram beschreibt sie ihre beschwerliche, neue Realität, in der nichts mehr so ist wie früher – und die Nach-Corona-Krankheit ihren Körper ans Äußerste bringt. Ihr Schicksal teilen die Autorin Margarete Stokowski und Tausende andere junge Frauen in Deutschland. Warum trifft es gerade sie so häufig?

„Mindestens drei unheilbare Folgekrankheiten, ca. 80 Krankenhaus/Arztbesuche, ca. 1500 Tabletten. 365 Tage lang 24 Stunden so fühlen, als würde man gerade eine schwere Grippe kriegen, hätte sie gerade hinter sich oder einen miesen Kater“: Es ist eine bedrückende und sehr bittere Bilanz, die die 35-Jährige in ihrem aktuellen Post auf Instagram zieht, nachdem sie ein Jahr mit Long Covid lebt.

Was auch dazu gehört: „365 Tage hören, Covid wäre nicht schlimmer als eine Erkältung und 365 Tage Mediziner:innen, Arbeitskolleg:innen, Politiker:innen, Medien und Mitmenschen hören, die Long/Post Covid verharmlosen“, so Vie weiter.

https://www.instagram.com/visavieofficial

Podcasterin Visa Vie berichtet auf Instagram von Long Covid

Auf Instagram teilte sie in den vergangenen Monaten immer wieder ihren Leidensweg, der im vergangenen Jahr nach ihrer Corona-Infektion begann. Mit ihren Follower:innen teilt sie Rückschläge, Ergebnisse von den Arztbesuchen, die seit einem Jahr ihr Alltag sind, und mahnt immer wieder dazu, Long Covid ernst zu nehmen, eine Maske zu tragen, sich impfen zu lassen.

Wie sie berichtet, haben ihre Bauspeicheldrüse und ihr Herz langfristig Schaden genommen, „seit einem Jahr habe ich eine Herzmuskelentzündung“, so die Berlinerin. Was neben einem Körper, der auf ganzer Linie streikt, noch schwer auf den Schultern lastet: nicht ernst genommen zu werden. So bilanziert Vie, dass ihr immer wieder gesagt wurde, „sie solle sich nicht so einen Kopf machen, das wäre psychosomatisch, und einfach wieder Sport machen.“

Das Gefühl der Dauerkrankheit, Symptome wie Schwindel, Erschöpfung, Kurzatmigkeit oder Gedächtnisprobleme kennt auch Feministin und Autorin Margarethe Stokowski, die 36 ist. Genau wie Visa Vie lässt auch sie ihre Follower:innen auf Instagram an ihrer Krankheit Anteil nehmen.

Erst vor wenigen Tagen postete sie ein Bild von einem Pflaster an ihrem Bauch und schrieb dazu: „Mein Lifestyle heute war 2,5 Stunden beim Arzt zu warten, was scheiße war, weil bei langem Sitzen mein kaputter Fuß krass weh tut, den ich habe, weil ich wegen Schwindel (Long-Covid-Lifestyle) von der Treppe gefallen bin.“ Sie müsse sich nun die nächsten zehn Tage lang Heparin selbst in den Bauch spritzen.

Autorin Margarete Stokowski berichtet auch von Long-Covid

Stokowski weiter: „Mein Leben ist seit Januar komplett aus’m Ruder, ich schaffe an den meisten Tagen nur absolute Basics. Und ich weiß nicht, ob ich je wieder gesund werde.“ Im Oktober warb sie an der Seite von Gesundheitsminister Karl Lauterbach für eine Impfkampagne – und berichtete von ihrer Long-Covid-Erkrankung. Danach hatte es für die Autorin teils sehr kritische Kommentare gegeben, da sie sagte, nach einer Dreifach-Impfung und einem frischen Booster an Covid und daraufhin schwer an Long Covid erkrankt zu sein. Vielen war danach nicht klar, warum genau sie jetzt für eine Impfung werben sollte.

Zuletzt stellte eine israelische Studie fest, dass zweifach geimpfte Personen, die nach der Impfung dennoch an Covid erkrankten, deutlich seltener an Long-Covid-Symptomen litten als erkrankte Personen, die nicht geimpft waren. Wie Lungenfachärztin und Gründerin des ersten deutschlandweiten „Institut Long Covid“, Jördis Frommhold, gegenüber „tagesschau.de“ sagt, haben in Deutschland derzeit schätzungsweise 500.000 bis eine Million Menschen noch Wochen, Monate oder sogar Jahre mit anhaltenden Symptomen zu kämpfen.

Dabei treten bei zuvor Omikron-Infizierten im Vergleich zu Delta weniger Long-Covid-Fälle auf. Wie mehrere Studien zuletzt ergaben, sind Menschen in der Altersguppe 30 bis 50 häufiger betroffen – und vermehrt junge Frauen. Bei dieser Gruppe gehen Expert:innen davon aus, dass hier der Körper mit einer anhaltenden Entzündungsreaktion auf Viren oder deren Bestandteile reagiert, die noch im Körper sind. Dies würde auch erklären, warum junge Frauen mit oft leichtem Verlauf an Long Covid leiden.