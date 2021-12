Auch wenn die Polizei als Freund und Helfer gilt, geht sie normalerweise nicht für Bürger einkaufen. In einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg machten die Beamten jedoch eine Ausnahme.

Weil ein Ehepaar aus einer Gemeinde Maulberg in Baden-Württemberg in häuslicher Quarantäne steckte, nahmen die Beamten den ungewöhnlichen Auftrag an Heiligabend entgegen.

Maulberg: Polizisten kaufen für Ehepaar ein

Wie die Polizei am Montag mitteilte, neigten sich die Lebensmittelvorräte des Paares dem Ende zu. Nachdem den Angaben zufolge im sozialen Umfeld niemand zur Unterstützung ausfindig gemacht werden konnte, „wandte man sich verzweifelt an die Polizei“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das wird aufhören“: Experten machen Hoffnung auf Pandemie-Ende

Die Beamten sprangen ein: Eine Streife des Polizeireviers kümmerte sich um den Einkauf und brachte diesen dem dankbaren Paar. (vd/dpa)