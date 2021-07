Wegen ihrer Arbeit: Oberärztin „Doc Caro“ erhält Morddrohungen – von Corona-Leugnern

Essen –

Damit habe sie nicht gerechnet: Die Essener Ärztin und Bloggerin Dr. Carola Holzner bekommt Morddrohungen von Corona-Leugnern. Das verriet die in der Pandemie als „Doc Caro“ bekannt gewordene Medizinerin im Videopodcast „19 – die DUB Chefvisite“. Doch sie lässt sich nicht einschüchtern.

Auf Instagram und Facebook setzt sich Holzner für Aufklärung in der Corona-Pandemie ein – und erntet dafür teilweise viel Hass. Auf ihre Arbeit in den Sozialen Netzwerken angesprochen, gab sie zu: „Ich habe diese Beschimpfungen und den Shitstorm, den ich aktuell (…) bekommen habe, nicht erwartet.“

Essen: Ärztin erhält Morddrohungen von Corona-Leugnern

Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Arbeit als Medizinerin und die Anonymität des Internets Menschen dazu bringen könnte, sogar Morddrohungen gegen sie auszusprechen – nur „weil ich als Ärztin von der Corona-Front aus der Notaufnahme berichte“.

Doch aufhören will sie mit ihrer Aufklärungsarbeit nicht. Im Gegenteil. „Ich finde: Gerade jetzt erst recht. Gerade jetzt muss man diesen Leuten Paroli und die Stirn bieten zum Wohle aller“, so die leitende Oberärztin im Universitätsklinikum Essen. Dennoch haben sie die Nachrichten beschäftigt und getroffen – nun lese sie die Kommentare nicht mehr.

„Doc Caro“ hat bisher noch keine Anzeige erstattet. Die Polizei kündigte aber dennoch Ermittlungen an, wie der RND berichtet. „Wir werden jetzt selbst Kontakt zur Essener Uniklinik aufnehmen und mit der Ärztin sprechen. Auch, wenn sie dann keine Anzeige erstatten sollte, werden wir bei einer Morddrohung trotzdem ermitteln“, sagte ein Sprecher der „Bild“-Zeitung.

„Doc Caro“ kritisiert Impfstrategie der Regierung

Zuletzt sorgte Holzner mit einem offenen Brief an NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) für Aufsehen. In dem Brief kritisierte sie die Impfstoff-Strategie und forderte eine schnelle Corona-Impfung für das Klinikpersonal: „Vergessen Sie uns nicht! Wir wollen die Impfung und zwar schnell!“ Die Altenheime könnten ihnen die Patienten schließlich nicht abnehmen, „die behandeln wir und wir müssen auch gesund bleiben.“

Doc Caro sieht den Brief als „Appell und Hilferuf“. Eine schnelle Impfung des Klinikpersonals sei Zeichen der Wertschätzung. Denn: „Wir sind mehr wert als Geklatsche, Schokolade und Streichwurst“, so die Ärztin. (vd/rnd)