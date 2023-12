Wasserrechnung über 15.000 Euro – Rentnerin vor Schreck gestorben?

Eine falsche Wasserrechnung über mehr als 15.000 Euro hat eine italienische Rentnerin nach Darstellung ihrer Familie möglicherweise das Leben gekostet. Nun wird eine Untersuchung gefordert.

Die 88-jährige Rentnerin starb nach mehr als einem Monat auf der Intensivstation an Heiligabend im Krankenhaus der norditalienischen Stadt Sanremo, wie ihre Familie am Mittwoch bekanntgab. Die alte Dame habe in die Klinik gebracht werden müssen, nachdem ihr der Wasserversorger eine Rechnung über 15.339 Euro nach Hause geschickt habe.

Nach Angaben der Familie erholte sie sich davon nicht wieder. Die Hinterbliebenen fordern jetzt eine Untersuchung.

Renterin erhält falsche Wasserrechnung: 15.339 Euro statt 65 Euro

Nach neuen Berechnungen hätte die Frau aus der Gemeinde Camporosso an der italienischen Riviera für den Zeitraum von August bis Oktober nur 65 Euro fürs Wasser zahlen müssen. Der Versorger Iren schickte ihr im November jedoch eine völlig überhöhte Rechnung zu. Vermutet wird, dass der Irrtum auf einen fehlerhaften Zähler oder einen Fehler bei der Ablesung zurückzuführen ist.

Die Rentnerin sei auch deshalb entsetzt gewesen, weil ihre Bank aufgrund einer Einzugsermächtigung bereits die Hälfte des Geldes abgebucht hatte. Der Wasserversorger entschuldigte sich inzwischen bei der Familie der alten Dame. Das zuviel bezahlte Geld wurde zurücküberwiesen. (dpa/mp)