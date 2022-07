War es Mord? Mysteriöser Tod von Koalas auf Eukalyptus-Plantage

Wie starben die puschligen Beuteltiere? Der Tod von 16 Koalas auf einer Eukalyptusplantage in Australien gibt Rätsel auf. Bereits Mitte Juni wurden 13 Tierkadaver auf dem Gelände im Südwesten des Bundesstaates Victoria entdeckt. Nun wurden drei weitere pelzige Kadaver gefunden.

Die bedrohten Beutelsäuger hatten keine äußerlichen Verletzungen wie Knochenbrüche oder Schusswunden. Auch eine Autopsie hat keine schlüssige Todesursache geliefert.

Die Koalas waren in unterschiedlichen Stadien der Verwesung. Manche der Tiere starben wahrscheinlich schon vor einem Jahr, andere erst vor wenigen Wochen. Die Behörde will weiter ermitteln. „Das Fehlen jeglichen Traumas und die pathologischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Todesfälle das Ergebnis von Umweltfaktoren sein könnten“, hieß es.

Tote Koalas: Es wird in alle Richtungen ermittelt

Allerdings wird auch nicht ausgeschlossen, dass die niedlichen Beuteltiere mutwillig getötet wurden. „Die Höchststrafe für die Tötung geschützter Wildtiere beträgt 9246 australische Dollar Strafe (6200 Euro) und/oder sechs Monate Gefängnis“, warnte die Behörde. Direktor Ash Bunce erklärte: „Wir ermitteln in alle Richtungen, um herauszufinden, was diesen Koalas zugestoßen ist.“

Im vergangenen Jahr hatte eine Studie der Australian Koala Foundation (AKF) ergeben, dass die Zahl der nur in Down Under lebenden Tiere rapide abnimmt und innerhalb von wenigen Jahren um 30 Prozent geschrumpft ist. In vielen Landesteilen sind Koalas sogar scnon ausgestorben. Speziell die verheerenden Buschfeuer im Sommer 2019/2020 haben dramatisch zur Dezimierung der possierlichen Eukalyptus-Esser beigetragen. Aber auch Dürren, Hitzewellen und Wassermangel bedrohen die Tiere. (dpa/miri)