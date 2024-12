Waldbrand in Malibu außer Kontrolle – auch Promis flüchten

An der kalifornischen Pazifikküste hat sich erneut ein Waldbrand entzündet. Zahlreiche Menschen müssen evakuiert werden. Auch Promis verlassen ihre Häuser.

In dem kalifornischen Küstenort Malibu sind die Flammen eines Waldbrandes aus dem hügeligen Hinterland bis an die Strände vorgedrungen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung wurde die berühmte Küstenstraße Pacific Coast Highway streckenweise gesperrt. In der Ortschaft seien auch Häuser in der Nähe des Piers in Gefahr, hieß es. Tausende Anwohner waren über Nacht aus den betroffenen Gebieten geflüchtet.

Feuer in Kalifornien: Schulen bleiben geschlossen, Menschen auf der Flucht

Wie Jennifer Seeto von der Polizeibehörde in Los Angeles County mitteilte, zerstörten die Flammen in der Region des westlich von Los Angeles gelegenen Wohnortes bis zum Dienstagabend mehr als 1150 Hektar Land. Rund 20.000 Bürger seien von Evakuierungsbefehlen oder -warnungen betroffen.

In dem Küstenort, der nur eine kurze Autofahrt von Hollywoods wichtigen Filmstudios entfernt ist, stehen zahlreiche Residenzen und Villen von Prominenten und Hollywood-Stars. Berühmte derzeitige oder frühere Bewohner sind etwa der Filmstar Leonardo DiCaprio, die Schauspielerin Jennifer Aniston und die Sängerinnen Cher und Lady Gaga.

Das könnte Sie auch interessieren: Operationsplan Deutschland: Wie sich Hamburg auf einen Krieg mit Russland vorbereitet

Nach Feuerwehrangaben kämpften 1500 Einsatzkräfte gegen das Flammenmeer. Das „Franklin Fire“ war am späten Montagabend ausgebrochen. Zunächst gelang es nicht, die Flammen einzuzingeln. Am Dienstag blieben alle Schulen in der Stadt geschlossen, an der privaten Pepperdine-Universität fielen alle Vorlesungen und Prüfungen aus. Zehntausenden Menschen in Südkalifornien wurde die Stromversorgung abgeschnitten. (mp/dpa)