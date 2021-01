Waghalsige Flucht: 38-Jähriger hängt am Fenstersims – im siebten Stock!

Hoyerswerda -

Was für eine Hängepartie! Die waghalsige Flucht vor der Polizei hat am Silvestermorgen für einen 38-Jährigen in Hoyerswerda (Sachsen) in gefährlicher Höhe geendet: Er hing am Fenstersims in der siebten Etage eines Wohnhauses!



Und damit endete die Flucht dann auch: Die Polizisten packten ihn, zogen ihn zurück in die Wohnung und nahmen ihn fest. Eigentlich waren die Beamten nur gerufen worden, weil aus der Wohnung Partylärm drang. Doch als sie klingelten, ergriff der Gast die Flucht.



Mann flieht über Balkonbrüstung in die Nachbarwohnung

Und die war filmreif: Der Mann kletterte über die Balkonbrüstung, hangelte sich zum Balkon der Nachbarwohnung, trat die Scheibe ein und suchte dort Zuflucht. Vergebens: Auch dort stand die Polizei schon vor der Tür, wurde von der Mieterin reingelassen. Der Mann stieg daraufhin panisch aus dem Fenster. Und blieb hängen ...

Der Grund für die Flucht war nicht die laute Musik - sondern offensichtlich ein Haftbefehl, der gegen den 38-Jährigen vorlag. Was genau er angestellt hat, dazu konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.



„Die Silvesternacht wird der 38-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt verbringen", resümierte die Polizei. Da sind immerhin die Fenster vergittert ... (miri/dpa)