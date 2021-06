Waffen, Munition, wirre Worte: Bundeswehr-Soldat fabuliert vom Umsturz

Frankfurt –

„Wie man die Macht in Deutschland übernehmen könnte“ – das ist der Titel des zehn Seiten langen Manifests des hochgenommenen hessischen Bundeswehrsoldaten Tim F. „Spiegel“-Informationen zufolge ist der Text teils wirr. Aber er beinhaltet auch Gewaltfantasien, beschreibt, wie man den Bundestag stürmen und Politiker festnehmen müsse. Auch die „Sturmabteilung“ der NSDAP wird laut „Spiegel“ verherrlicht.

Tim F. soll Zeugen zufolge regelmäßig Schießübungen gemacht haben – und davon gesprochen haben, sich auf einen „Ernstfall“ vorzubereiten. Er soll auch gesagt haben, dass Geflüchtete erschossen und die Bundesregierung „ausgelöscht“ gehöre.

Fall in Bundeswehr: Waffen, Munition und Sprengstoff gefunden

Tim F., sein Bruder und sein Vater wurden am vergangenen Wochenende festgenommen – die Ermittler waren einem Hinweis der Ex-Freundin gefolgt und hatten Waffen, Munition und Sprengstoff gefunden, ebenso das Manifest in einer Sporttasche. Der 21-Jährige aus Glashütten bei Frankfurt war außerdem Mitglied in einer nationalistischen Chatgruppe auf Telegram.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft in Frankfurt unter anderem wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Sein Anwalt hat sich noch nicht geäußert. (ncd)