Vulkan pustet Rauchringe im XXL-Format in den Himmel

Europas aktivster Vulkan hält mal wieder alle in Atem. Diesmal allerdings auf eine ganz andere Art und Weise – mit Friedenszeichen.

Der Ätna – Europas aktivster Vulkan mit manchmal äußerst bedrohlicher Erscheinung – macht derzeit ganz anders von sich reden: Der mehr als 3300 Meter hohe Berg auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien pustet weiße Rauchkringel aus, die dann weit nach oben in den Himmel steigen – ungewöhnlich friedfertige Szenen.

So entstehen vulkanische Wirbelringe

Die sogenannten vulkanischen Wirbelringe kommen aus einem neu entstandenen Krater am Südostkrater. Sie entstehen durch kleine Explosionen von Gasblasen in einem engen Schlund oberhalb einer Magmakammer. Von Einheimischen bekam der Ätna (auf Italienisch: Etna) deshalb nun auch den Namen „Dame der Ringe“ verpasst. Die Sizilianer nennen ihren berühmtesten Berg gern auch einfach nur La Montagna – also in der weiblichen Form.

Das könnte Sie auch interessieren: „Oben-Ohne-Club“ in Eppendorf: Nur eine Ladehemmung verhinderte das Blutbad

Es ist längst nicht das erste Mal, dass solche Figuren zu sehen sind: Vor 300 Jahren schon, im Jahr 1724, wurden solche Ringe erstmals erwähnt. Allerdings kommt das Phänomen eher selten vor – und wenn, dann nicht in einer solchen Häufigkeit. Seit Öffnung des neuen Schlunds wurden schon Tausende gesichtet. (dpa/mp)