Vor den Augen ihrer Freundin: Elfjährige ertrinkt in Badesee

Kreis Heinsberg –

Schon wieder ist es zu einem furchtbaren Badeunfall gekommen. Nachdem am Freitagabend eine Fünfjährige in Hannover ertrunken ist, wurde jetzt ein weiterer tragischer Badeunfall bekannt. Vor den Augen ihrer gleichaltrigen Freundin ist eine Elfjährige in einem See in Hückelhoven (NRW) ertrunken. Die Freundin konnte dem Mädchen nicht helfen.

Die Mädchen waren am Freitagabend um kurz vor 20 Uhr am Adolfosee. Während ihre Freundin ins Wasser ging, wartete das andere Mädchen am Ufer. Sie sah, wie die Elfjährige den Halt verlor und unterging. Da sie nicht schwimmen kann, setzte sich das Mädchen sofort aufs Fahrrad um Hilfe zu holen.

Spaziergänger entdeckten das im Wasser treibende Mädchen

„Währenddessen kamen zwei Spaziergänger zum See. Sie bemerkten den im Wasser treibenden Körper und alarmierten den Rettungsdienst“, sagte ein Polizeisprecher. Mit einem Rettungswagen kam das Mädchen in die Klinik. Dort starb es gegen 21.30 Uhr.

Die traumatisierte Freundin wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. (wb/dpa)