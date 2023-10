Von Hamas verschleppte Deutsche Shani Louk lebt: „Jede Minute ist kritisch“

Es ist eine Nachricht, auf die ihre Familie so sehr gehofft hat – obwohl so viele andere nicht mehr daran glauben wollten: Die bei dem Terrorangriff von Hamas-Schergen verschleppte Shani Louk ist offenbar am Leben! Ihre Mutter hat sich auf X (einst Twitter) mit einem emotionalen Appell zu Wort gemeldet.

Shani, deren Familie mütterlicherseits aus Deutschland stammt, hatte auf dem Musikfestival nahe der Grenze zu Gaza gefeiert, als am Samstagmorgen gegen sieben Uhr morgens die mörderische Attacke losging, der mindestens 260 Menschen zum Opfer fielen.

Ein Video, bei dem man die bewusstlose, offenbar schwer verletzte 22-Jährige auf der Ladefläche eines Pickup sieht, verhöhnt und bespuckt von Hamas-Anhängern, sorgte weltweit für Entsetzen und Mitgefühl.

Shani Louk liegt in einem Krankenhaus in Gaza

Jetzt die Nachricht, dass Shani lebt. Die bekam die Familie wohl von einer Quelle im Gazastreifen. Ihre Mutter Ricarda berichtet auf X, dass ihre Tochter dort in einem Krankenhaus liegt. Mit schweren Kopfverletzungen, in kritischem Zustand.

Laut Aussagen der Mutter von #ShaniLouk ist sienoch am leben. Sie liegt aber im kritischen Zustand und mit schwersten Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. Ihre Mutter fordert nun die Bundesregierung auf "schnell zu handeln und nicht über Zuständigkeiten zu streiten".… pic.twitter.com/k7yGKbSWjv — romestylez (@romestylez) October 10, 2023

Die gebürtige Ravensburgerin bittet die Bundesregierung inständig darum, etwas zu unternehmen: „Jede Minute ist kritisch“, sagt sie.

„Man soll nicht über Zuständigkeitsfragen streiten, man muss schnell handeln, um die Shani aus dem Gazastreifen herauszuholen“, sagt sie. „Das ist mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land, an Deutschland, mir zu helfen, meine Tochter Shani gesund zurückzubekommen“.