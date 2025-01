Vierstöckiges Wohnhaus stürzt ein – zwei Tote

In der türkischen Provinz Konya stürzt ein Wohngebäude ein. Ein junges Ehepaar kommt ums Leben. Nach einem verheerenden Brand in einem Hotel wirft die erneute Tragödie Fragen auf.

Bei einem Einsturz eines vierstöckigen Wohngebäudes in der türkischen Provinz Konya sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei Personen wurden verletzt, wie Innenminister Ali Yerlikaya mitteilte. Bei den Toten handelt es sich demnach um ein junges Ehepaar.

Türkei: Vierstöckiges Wohnhaus stürzt ein

Vier Menschen, darunter die Eigentümer des Hauses, seien festgenommen worden. Das Gebäude war den Angaben zufolge am Freitagabend eingestürzt. Die Ursache sei noch unklar, Ermittlungen seien eingeleitet worden. Die Rettungsarbeiten in den Trümmern seien mittlerweile abgeschlossen, teilte Yerlikaya mit.

Der Vorfall wirft erneut Fragen zum Thema Gebäudesicherheit in der Türkei auf. In der Nacht auf Dienstag waren 78 Menschen bei einem Brand in einem Skihotel in der nordwestlichen Provinz Bolu ums Leben gekommen. Nach der Katastrophe wurden Vorwürfe laut, dass der Brandschutz vernachlässigt worden war.

Und für die hohe Opferzahl von offiziell mehr als 50.000 Toten durch die Erdbeben im Jahr 2023 machen Experten unter anderem Mängel an der Bausubstanz verantwortlich. (dpa/mp)