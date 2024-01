Vier Weltraumtouristen ins All gestartet – der Reisepreis ist galaktisch

Die Welt ist nicht genug – wer galaktisch exklusiv reisen will, lässt sich ins All katapultieren. So wie vier Europäer, die zur Raumstation ISS gestartet sind. Für ihren gut zweiwöchigen Privat-Trip haben die Männer ein Vermögen hingeblättert.

Der in Spanien geborene frühere Nasa-Astronaut Michael López-Alegría, Walter Villadei, ein Oberst der italienischen Luftwaffe als Pilot, der Schwede Marcus Wandt und Alper Gezeravci, der erste türkische Weltraumreisende, starteten am Donnerstag an Bord eines „Crew Dragon“ von Cape Canaveral (Florida) aus. Am Samstag sollen sie an der ISS andocken.

Weltraumtouristen zahlen 50 Millionen Euro für den Trip ins All

Reiseveranstalter ist das private Raumfahrtunternehmen Axiom Space in Kooperation mit der Nasa und SpaceX, der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk. Der Reisepreis? Galaktisch: Die Rede ist von 50 Millionen Euro – pro Person.

Und was wird dafür geboten? Der grandiose Blick auf die Erde, klar. Wellness und Animation? Im Weltall (noch) nicht inklusive. Aber langweilig wird es nicht, die Männer werden Experimente durchführen. Dabei soll es zum Beispiel um einen neuen Sprachassistenten für Astronauten gehen, um die Auswirkungen einer Weltraumreise auf den Körper – und um mögliche Luftverschmutzung in der ISS.

Liftoff for #Ax3

The first all-European commercial astronaut mission has lifted off! Go #Ax3 pic.twitter.com/ihFElmx14q — Axiom Space (@Axiom_Space) January 18, 2024

Im Reisepreis inbegriffen ist natürlich auch die Verpflegung. Und die ist für extraterrestrische Verhältnisse exklusiv: Es werden zum Beispiel Nudelmenüs kredenzt. Das freut Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die verkündete, sie sei stolz, dass jetzt „exzellente Lebensmittel und ein ikonisches Produkt wie Pasta“ ins All fliegen.

Das 2016 vom früheren Nasa-Manager Michael Suffredini und dem Geschäftsmann Kam Ghaffarian gegründete Unternehmen Axiom Space hat schon zwei private Missionen ins All geschickt und plant für die Zukunft auch eine eigene kommerzielle Raumstation.