Verzweifelte Suche nach Teenager: Wo ist Ayleen (14)?

Mehr als hundert Polizisten, Hubschrauber und Hunde suchen nach ihr – bisher vergeblich: Seit vergangenem Donnerstag wird die 14-Jährige Ayleen vermisst. Was ist mit dem jungen Mädchen aus der Nähe von Freiburg passiert?

Beamtinnen und Helfer durchkämmten akribisch die Gegend rund um Gottenheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), doch bisher vergeblich. Mehrere Personenspürhunde waren auf dem Tuniberg-Höhenweg südlich von Gottenheim im Einsatz, so Polizeisprecher Thomas Spisla. Das Handy der 14-Jährigen war dort zuletzt geortet worden.

Das junge Mädchen verließ am Donnerstag um 16 Uhr ihr Elternhaus in der Gottenheimer Hauptstraße, wollte nur kurz einen Freund besuchen. Sie trug weiße Nike-Turnschuhe, kurze Leggings und ein graues bauchfreies Trägertop.

Polizei: Kein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen

Es gibt zwei Zeugen, die Ayleen danach noch gesehen haben wollen: Einer sah sie vermutlich im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr auf der Stadtbahnbrücke am Freiburger Hauptbahnhof. Sie soll dabei in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mädchens gewesen sein. Ein weiterer gibt an, sie gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Waltershofen und Gottenheim gesehen zu haben.

Was ist mit Ayleen passiert? Das ist weiter absolut rätselhaft. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Ein Freund der Familie erklärte gegenüber Bild: „Es gab keinen Streit in der Familie. Wir können uns nicht vorstellen, dass sie einfach so abgehauen ist.“ Es wird in alle Richtungen ermittelt – und weiter gehofft, Ayleen wohlbehalten zu finden. (dpa/miri)