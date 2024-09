Versteckspiel im Schließfach: Kleiner Junge plötzlich eingeschlossen

Es ist eine Horrorvorstellung: Ein Junge stieg beim Versteckspielen in ein Schließfach. Dann fiel die Tür ins Schloss und ließ sich nicht mehr öffnen.

Ein Kind hat sich beim Versteckspielen versehentlich in einem Schließfach eingesperrt. Eine Familie mit zwei Kindern sei an den elektrischen Schließfächern eines privaten Lagerunternehmens in München gewesen, um Gepäck abzuholen, teilte die Feuerwehr mit. Dabei spielten die sieben und neun Jahre alten Kinder am Sonntag verstecken.

Einer der Jungen stieg in das elektrische Schließfach. Danach sei die Tür zugefallen und habe sich automatisch verriegelt, hieß es weiter. Die Eltern konnten demnach die Tür auch von außen nicht mehr öffnen und riefen die Feuerwehr. Einsatzkräfte brachen die Tür auf und befreiten schließlich den Jungen unverletzt aus seiner misslichen Lage. (dpa/mp)